T-Mobile се опитва да повлияе на публичното мнение за сделката за Sprint

T-Mobile US Inc моли по-малките оператори, които използват мрежата ?, да напишат публични съобщения - или дори вестникарски статии - за да убедят антитръстовите регулатори да одобрят придобиването на Sprint Corp. Сделката на стойност $26 милиарда очаква "зелена светлина" от FCC и Министерство на правосъдието. Ако тя бъде одобрена, големите телекоми в САЩ ще станат три.



FCC събира публични коментари и официални петиции за сделката до следващия понеделник. Критиците твърдят, че сливането ще повиши цените за клиентите на операторите, които ползват мрежите на T-Mobile и Sprint.



Една такава компания, която работил с T-Mobile, е заявила пред Reuters, че е получила имейл, в който се описва как да подкрепи сделката публично.



Самото съобщение, видяно от Reuters, предлага компания да напише коментар, който да бъде в подкрепа на сделката, или да напише писмо до регулаторите. Освен това в него има и "опорни точки" в случай на медийно интервю - например как сливането на третият и четвъртият най-големи оператори ще помогне за изграждането на 5G мрежа.



