Обвинителката на Уейнстейн Азия Ардженто е уличена в сексуално насилие над тийнейджър Италианската актриса Азия Ардженто, която се превърна във водеща фигура в движението #MeToo след като обвини мастития продуцент Харви Уейнстейн в изнасилване, е платила за мълчанието на мъж, който я е обвинил в сексуално посегателство срещу него, когато е бил на 17 години.



Сумата в размер на 380 000 долара е заплатена на актьора и рок музикант Джими Бенет, който твърди, че Ардженто го е атакувала сексуално в хотелска стая в Калифорния през 2013 г., съобщава вестник Таймс, който цитира документи изпратени в редакцията от неоповестен източник.



Бенет е бил на възраст два месеца след 17-ия си рожден ден по време на предполагаемата среща, докато Ардженто е била на 37 години. Двойката вече е съответно на 22 и 42.



Вестникът заяви, че многократно е опитал без успех да получи коментар по въпроса от Ардженто и нейните агенти.



Условията на сделката, включващи график на плащанията, са били финализирани през април тази година, според документите, които Таймс цитира.



Сред получените документи е и селфи на двойката, лежаща в леглото на 9 май 2013 г., която Бенет е трябвало да предаде на Ардженто заедно със своите авторски права по силата на споразумението.



Таймс цитира трима души, запознати със случая, които твърдят, че документите са автентични.



Двойката има съвместно участие във филма "The Heart Is Deceitful Above All Things", в който Ардженто играе притисната от неприятности майка на Бенет.



- жертва или хищник? -



Адвокатът на Ардженто Кари Голдбърг описва случката с парите като "помощ за г-н Бенет", отбелязвайки, че на актрисата се налага да се споразумява с хора", които се възползват както от силните й страни, така и от слабостите й".



Адвокатите на Бенет са характеризирали хотелската среща като "сексуално увреждаща", която травмирала тогавашното дете актьор, заплашвайки психичното му здраве и доходи.



Първоначално поисканото обезщетение е било в размер на 3.5 млн. долара за "умишлено причиняване на емоционално увреждане, пропуснати доходи, нападение и похищение", твърди вестникът.



Ардженто стана мощен глас на движението #MeToo, след като обвини Уейнстейн, че я е изнасилил, когато е била на 21 години, в хотелската си стая през 1997 г. по време на филмовия фестивал в Кан.



Делото на Бенет стартира месец след като обвиненията на Ардженто срещу Уейнстейн станаха публично достояние, съобщи Таймс, като добави, че според адвокатът на младия мъж, клиентът му си е припомнил срещата в хотела, след като е видял, че Ардженто е жертва на сексуално насилие.



Ардженто държа емоционална реч на тазгодишния фестивал в Кан, като каза на публиката: "Нещата се промениха. Няма да ви позволим да се измъкнете".



