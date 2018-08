Още снимки: test Justin Timberlake издава книга през октомври 37 годишният музикант и актьор Джъстин Тимбърлейк обяви в социалната мрежа Facebook, че ще издаде първата си книга на 30 октомври. Тя е със заглавие "Hindsight & All the Things I Can't See In Front of Me" и чрез нея феновете ще може се докоснат до творческия процес и личността на Джъстин.



Книгата ще включва различните вдъхновения, които са накарали Джъстин да се влюби в музиката от съвсем ранна възраст. Той разказва за процеса на писане на парчета, разкривайки истории, свързани с много от хитове му. Джъстин споделя и за работата си с различни творци и режисьори, както и любопитни детайли от концертните си изпълнения и участията в киното и телевизията. Той пише открито и за бащинството, семейството, връзките, борбите и стремежа си да намери вътрешно спокойствие и сила.



В нея ще има и колекция от снимки от личния архив на музиканта, които обхващат периода от детските му години до днес.



Тимбърлейк в момента е на турне в Европа, част от промоциите на новия му албум "Man of the Woods", който излезе през февруари. /radio1.bg



