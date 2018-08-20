Спортът по телевизията днес
20.08.2018 07.55
05:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
06:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
07:30 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Юлия Гьоргес (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
09:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
10:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Катерина Синякова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
11:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
12:05 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
12:10 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА
12:15 Film Plus: Тенис: Каролин Долехайд - Винъс Уилямс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
12:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща
13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
13:40 Film Plus: Тенис: Татяна Мария - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
13:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис
14:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:10 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - Йелена Остапенко (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
15:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
16:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
16:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис
17:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал
17:30 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно
18:25 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
19:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал
19:30 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Херта, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
20:15 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно
20:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Карла Суарес Наваро (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)
21:45 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно
23:30 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"
23:40 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение /bukmeikar.com
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