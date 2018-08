Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

06:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)

07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

07:30 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Юлия Гьоргес (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

09:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

10:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Катерина Синякова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

11:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

12:05 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

12:10 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

12:15 Film Plus: Тенис: Каролин Долехайд - Винъс Уилямс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

12:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

13:40 Film Plus: Тенис: Татяна Мария - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

13:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

14:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:10 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - Йелена Остапенко (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

15:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

16:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

16:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

17:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал

17:30 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно

18:25 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

19:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал

19:30 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Херта, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

20:15 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно

20:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Карла Суарес Наваро (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

23:30 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"

23:40 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение /bukmeikar.com



05:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати06:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал07:30 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Юлия Гьоргес (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал09:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал10:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Катерина Синякова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)11:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати12:05 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение12:10 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА12:15 Film Plus: Тенис: Каролин Долехайд - Винъс Уилямс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)12:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение13:40 Film Plus: Тенис: Татяна Мария - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)13:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис14:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:10 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - Йелена Остапенко (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)15:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал16:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение16:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис17:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал17:30 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно18:25 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи19:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, четвъртфинал19:30 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Херта, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати20:15 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал, директно20:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Карла Суарес Наваро (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)21:45 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно23:30 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"23:40 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели