Краят на автомобилната индустрия такава, каквато я познаваме, е съвсем близо С години Мартин Брюш бе "хляба и маслото" на германската автомобилна индустрия. 32-годишният мъж всекидневно използвал своето Audi A4 комби с 211 к.с. за 20-минутното пътуване до офиса. Сега, в работните дни, автомобилът му обикновено седи паркиран пред апартамента му в Берлин, а мениджърът човешки ресурси използва услуга за споделено пътуване, разказва Bloomberg.



"Ако трябва да съм напълно честен, притежаването на автомобил е твърде скъпо при всички тези алтернативи", казва Брюш.



Младите хора като него все повече изоставят шофирането и като резултат доближават индустрията един момент, от който тя се страхува - моментът, в който продажбите на автомобили в западния свят ще спре да расте, а малко след това ще започне и да намалява.



Тази тенденция е особено вярна в големите градове, където хората все по-често са готови да споделят пътуването си, вместо да закупуват скъп автомобил, който стои паркиран през почти цялото време. Броят на германците под 25-годишна възраст, които изкарват шофьорска книжка, се е сринал с 28 процента през последното десетилетие - и това е тенденцията в почти всяка голяма развита икономика.



Това е моментът, в който трите стълба на автомобилната индустрия трябва да бъдат преосмислени. Откакто съвременният автомобил е измислен, има три неща, на които тя разчита: автомобилите използват двигател с вътрешно горене; хората не само искат да притежават такъв, но и го карат само те. В ерата на споделеното пътуване, автономните автомобили и електрическите мотори автомобилните производители трябва да преосмислят посока си - ако искат да оцелеят.



Затова не е изненада, че производителят на луксозните автомобили Mercedes-Benz купи дял в CleverShuttle - услугата, която и Брюш използва. Чрез подобно на Uber приложение тя свързва непознати, които търсят превоз. В петте града, в които тя е активна, потребителите се удвоиха от януари насам до 650 хил.



След пет години тези услуги ще "изядат" продажбите на автомобили, оставяйки производителите уязвими, ако не намерят как да променят модела си, казва базираната в Мюнхен компанията Berylls Strategy Advisors. До 2030 г. в САЩ тя предвижда, че общите продажби на автомобили ще намалее с 12 процента до 15,1 милиона.



"Това е първият път, в който компаниите ще трябва да се справят със спад, който е фундаментален, а не се дължи на временни фактори като свиване на икономиката, например", казва Артър Кипферлер, консултант в Berylls.



Проблемът е, че не е особено лесно приходите от продажби да бъдат заменени с тези от услугите за мобилност. Германски гиганти като Daimler, BMW, Volkswagen вече са инвестирали стотици милиони в подобни услуги, но не могат да извлекат печалба от тях.



Можем да вземем за пример услугата DriveNow на BMW, която е активна от 2011 г. и таксува потребителите на минута, като им позволява да наемат над 6 000 BMW и Mini в 13 европейски града. Седем години по-късно тя все още е на загуба, а приходите от нея представляват едва 0,07 процента от общите за компанията.



Освен разходите за автомобилите, които обслужват потребителите в градовете, има и много други харчове: поддръжка, заплати на шофьори и програмно обезпечение.



И все пак собствените изчисления на BMW показват, че след десетилетие един автомобил, ползван споделено, ще замести три частни. А услугите за мобилност ще отговарят за една трета от пътуванията. Според базираната в Ню Йорк консултантска компания Oliver Wyman този нов бизнес ще носи €200 милиарда през 2040 г.



Услуги като Uber и китайският конкурент Didi Chuxing Inc. вече имат обща оценка от $124 милиарда - съвсем малко под тази на BMW и Daimler. Затова BMW сля DriveNow с услугата на своя конкурент car2go през март.



Конкуренцията вече е свирепа. В Германия има толкова много възможности да стигнеш от едно място до друго, че националният жп превозвач Deutsche Bahn AG закупи дял в CleverShuttle.



Подобна е ситуацията в много други големи градове по света. Броят на споделените автомобили се е увеличил с 91 процента през последната година, по данни на Bloomberg New Energy Finance. Услуги като Uber, Lyft и Grab успяха да съберат почти един милиард потребители през второто тримесечие.



CleverShuttle очаква да е на печалба в един германски град - Лайпциг, а до края на годината планира да купи още 130 автомобила, с които да разшири дейността си в още два града.



А потребителите се радват на разнообразието. Брющ плаща по €8,50 за пътуването си до централния площад в Берлин - такси би му излязло двойно, а сумата е по-малко и от таксата, която повечето паркинги наоколо искат. "Евтино е, няма нужда да търся паркомясто и харесвам факта, че пътуването ми е природосъобразно", казва той. /money.bg



