Страните, където чистата вода излиза най-скъпо на хората Над 650 милиона души по целия свят нямат достъп до чиста вода, според последния доклад на организацията WaterAid.



Експертите публикуваха изследването "Water: At What Cost? The State of the World"s Water", в което разглежда ситуацията и тенденциите в света по отношение достъпа до чиста питейна вода.



Съществува мнение, че бедните хора нямат достъп до такава вода, тъй като не могат да заплатят за нея. От WaterAid отбелязват, че гражданите на редица държави плащат за вода и то често много повече от хората в развитите и богати страни.



В страни като Великобритания, например, хората с минимални заплати дават за вода не повече от 0,1% своя доход.



За сравнение, хората в най-бедните страни харчат почти половината от своя доход за да осигурят чиста вода за нуждите на своите семейства.



Разказваме за 6 от държавите, където хората дават най-голяма част от своите доходи за чиста питейна вода.



Папуа-Нова Гвинея



В Папуа-Нова Гвинея най-бедните плащат 54% от своя дневен доход - $2,60 за почти 50 литра чиста питейна вода, която им се доставя от специална служба.



50 литра е минималния дневен обем вода, който се поръчва от Световната здравна организация за задоволяване на най-основните човешки функции.



60% от населението на страната, което е 7,3 милиона души, живее без достъп до безопасна по санитарните норми вода.



Камбоджа



За последните 15 години ситуацията с достъпа на населението до безопасна вода в Камбоджа съществено се е подобрила.



В столицата, град Пномпен, практически всички жители имат достъп до такава вода.



Но 80% от населението на Камбоджа живее в селски райони, където най-бедните хора харчат над 100 процента от дневния си доход за чиста вода.



Етиопия



Държавните служители в Етиопия получават заплата ,която е около 1 долар на ден.



За тях разходите за чиста вода могат да се равняват на около 15% от дневния им доход, но само в случаите когато сами си я занасят до вкъщи. Разходите могат да скочат до 150% от дневния доход, ако водата се доставя от частна фирма.



Домакинствата, отнасящи се до средната класа, имат достъп до предприятия за комунални услуги, което понижава разходите им за чиста вода до 20 пъти.



Мадагаскар



В Мадагаскар хората дават до 45% от своя дневен доход, за да получат 50 литра чиста вода.



Много семейства просто нямат избор, затова са принудени да ползват вода от необезопасени източници.



Почти половина от населението на страната страда от остър недостиг на безопасна за здравето вода.



Индия



За най-бедните слоеве на индийското население ежедневните разходи от $0,71 за чиста вода представляват 17% от дневния доход.



Индия заема първо място в света по брой на хората, които нямат достъп до безопасни източници на вода - 75,8 милиона души.



Ежегодно 140 хиляди деца умират в Индия от диария, заради липсата на достъп до чиста питейна вода.



Гана



В Гана доставката на вода по водопроводите е или непостоянна или въобще отсъства.



Бедните слоеве на населението харчат до 25% от своята заплата, която им се доставя с водоноски.



