Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

08:45 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - полуфинали, повторение)

12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

12:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно

15:50 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

16:00 Diema Sport: Футбол: Страсбург - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно

16:30 Nova Sport: Футбол: Виктория Кьолн - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

17:00 Kanal 3: Концерт на група Сигнал - 2-ра част

17:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"

19:30 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:10 Diema Sport 2: Футбол: Тулуза - Бордо, мач от френската Лига 1, запис

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Кълъмбъс, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

23:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - финал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение 08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение08:45 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - полуфинали, повторение)12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал12:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)15:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно15:50 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто16:00 Diema Sport: Футбол: Страсбург - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно16:30 Nova Sport: Футбол: Виктория Кьолн - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно17:00 Kanal 3: Концерт на група Сигнал - 2-ра част17:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ18:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, директно19:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"19:30 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:10 Diema Sport 2: Футбол: Тулуза - Бордо, мач от френската Лига 1, запис21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Кълъмбъс, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто23:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - финал, повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение Днес+ Запази и Сподели



