Спортът по телевизията днес
19.08.2018 08.30
08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
08:45 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - полуфинали, повторение)
12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
12:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М
12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
15:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно
15:50 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
16:00 Diema Sport: Футбол: Страсбург - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно
16:30 Nova Sport: Футбол: Виктория Кьолн - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
17:00 Kanal 3: Концерт на група Сигнал - 2-ра част
17:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
18:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, директно
19:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"
19:30 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:10 Diema Sport 2: Футбол: Тулуза - Бордо, мач от френската Лига 1, запис
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ним - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно
23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Кълъмбъс, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
23:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - финал, повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
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