Още снимки: test Банките: Пазете се от фалшиви имейли Напоследък зачестяват сигналите от клиенти на банките за получаване на съобщения по електронна поща от името на обслужващата кредитна институция, с които се иска въвеждане на имейл адрес и парола. Въпреки предупрежденията и професионалните грижи за защита на потребителите, които банките в страната полагат, все още голяма част от фишинг атаките са успешни, тъй като клиентите се подвеждат и не разпознават фалшивите и измамни имейли.



Много е важно потребителите да бъдат внимателни и бдителни и в никакъв случай да не предоставят своите данни, пароли и друга чувствителна информация по мобилни и електронни канали, предупреждават от Асоциацията на банките в България, която представлява банковата общност.



Получаване на фалшив имейл



Експертите за банкова сигурност съветват, че в случай, че потребителите получат подобно електронно съобщение, то да не се отваря. Това се отнася и за прикачените файлове и съдържащите се в тях линкове.



Банкерите напомнят, че финансовите институции имат необходимата информация за своите клиенти, а в случаите, когато им трябват нови данни, те няма да бъдат поискани през електронната поща или сайт.



Ако станете обект на фишинг атака трябва да използвате за вход в интернет банкирането само връзката от началната страница на банката. Винаги проверявайте автентичността на страницата, като следите дали адресният бар е оцветен в зелено и адресът на страницата започва с https://, съветват специалистите.



Браузърът, който използвате за банкиране, е препоръчително да е настроен на най-високото ниво на защита на данните, настояват те.



Съвети срещу измами



Когато спазвате тези съвети, няма да имате проблеми в опазване на парите си, убедени са експертите:



Пазете в тайна и не запаметявайте в интернет браузъра вашите потребителско име и парола.



Използвайте лицензиран антивирусен софтуер.



Редовно обновявайте използваната система с лицензиран и закупен софтуер.



Променяйте паролата за достъп до пощата със сложна комплексна парола (големи и малки букви, числа и служебни символи, с не по-малко от 10 символа).



Тези съвети свучат банално, но само това е начинът да запазите от недобронамерени посегателства финансите си, коментират банкери.



Според тях промяната на паролата трябва да се извършва регулярно, поне на три месеца.



Някои банки предлагат възможност за активиране/блокиране на картите в реално време. На сайтовете на кредитните институции има информация и допълнителни съвети за сигурност, с които е препоръчително потребителите да се запознаят.



Типове измами



Съществуват няколко типа онлайн измами по интернет. Най-честите от тях са фалшиво телефонно обаждане или имейл.



Това е опит за измама, чиято цел е потребителите да разкрият лична банкова информация и получения SMS код за потвърждение. Най-често тази измама включва телефонно обаждане или имейл от лице, което се представя от името на реномирана институция (банка, куриерска фирма, интернет доставчик или др.). В разговора или писмото се изисква клиентът да предостави получения от него чрез SMS код на мобилния телефон под претекст оказване на съдействие – корекция на сгрешен превод, очаквана пратка или др.



Освен това част от зловредните писма съдържат линкове, които водят до фалшиви сайтове, които наподобяват тези на оригиналните, като целта е да получат лични и финансови данни на клиентите. Затова никога не предоставяйте лична банкова информация (SMS кодове, пароли за достъп, номера на банкови карти) на трети лица или в отговор на имейл. Запишете телефонния номер, от който се обажда лицето, или препратете писмото на вашата банката, като се свържете с денонощния ? център за контакт с клиенти, съветват от банковата сигурност.



Има вероятност да получите фалшиво писмо от контрагент, партньор или близък за промяна на неговите банкови сметки. Бъдете сигурни, че това е опит за измама, чиято цел е да се нареди превод към сметката на измамника. Сценарият е следният: При нея най-често потребителят получава фалшиво писмо от негов партньор, към който извършва регулярни плащания или преводи. След това той бива уведомен, че контрагентът има нови банкови сметки, които следва да бъдат използвани за бъдещите разплащания с него.



Ако получите информация за промяна на данни на вашите партньори – сметки, адрес, телефон и др., винаги установявайте личен контакт или използвайте алтернативен канал (телефон, sms, viber, what’s up) с тях, за да получите потвърждение от първо лице на необходимите данни за коректно извършване на плащанията.



Друга измама включва фалшиво съобщение, което приканва потребителят да следва процедура за проверка.



Това е опит за измама, чиято цел е да се прихване SMS паролата, предупреждават експерти. Най-често при този тип измама, когато потребителят влезе в интернет банкирането, се визуализира фалшив екран, който наподобява онлайн банкирането на дадената банка. На него под претекст предотвратяване на кражба на лични данни, потребителят е приканен да следва процедура за генериране и изпращане на SMS парола/код с цел потвърждение и възобновяване на неговия нормален достъп.



В никакъв случай не следвайте описаната процедура и получения на телефона линк за сваляне на програмата за защита! Необходимо е да се свържете своевременно с денонощния център за контакт с клиенти на вашата банката, съветват специалистите.



Разновидност на интернет банкова измама е фалшиво съобщение, с което се изисква въвеждане на данни за мобилен телефон – операционна система и телефонен номер.



Това е опит за измама, с която ще се инсталира хакерска програма на телефона ви, която да пренасочва получените от обслужващата банка съобщения към телефонния номер на измамника. След влизане в интернет банкирането се визуализира фалшив екран, който прилича на онлайн банкирането на потребителя. На него, под претекст за допълнителна защита на мобилния ни телефон от „зловреден софтуер“, се изисква потребителят да следва стъпки за инсталиране на мобилна антивирусна програма чрез въвеждане на данни за операционна система, номер на телефон и др., описват действията на хакерите IT експерти.



В никакъв случай не следвайте описаната процедура и получения на телефона линк за сваляне на програмата за защита. Необходимо е да се свържете своевременно с денонощния център за контакт с клиенти на вашата банката, съветват те. /investor.bg



Напоследък зачестяват сигналите от клиенти на банките за получаване на съобщения по електронна поща от името на обслужващата кредитна институция, с които се иска въвеждане на имейл адрес и парола. Въпреки предупрежденията и професионалните грижи за защита на потребителите, които банките в страната полагат, все още голяма част от фишинг атаките са успешни, тъй като клиентите се подвеждат и не разпознават фалшивите и измамни имейли.Много е важно потребителите да бъдат внимателни и бдителни и в никакъв случай да не предоставят своите данни, пароли и друга чувствителна информация по мобилни и електронни канали, предупреждават от Асоциацията на банките в България, която представлява банковата общност.Получаване на фалшив имейлЕкспертите за банкова сигурност съветват, че в случай, че потребителите получат подобно електронно съобщение, то да не се отваря. Това се отнася и за прикачените файлове и съдържащите се в тях линкове.Банкерите напомнят, че финансовите институции имат необходимата информация за своите клиенти, а в случаите, когато им трябват нови данни, те няма да бъдат поискани през електронната поща или сайт.Ако станете обект на фишинг атака трябва да използвате за вход в интернет банкирането само връзката от началната страница на банката. Винаги проверявайте автентичността на страницата, като следите дали адресният бар е оцветен в зелено и адресът на страницата започва с https://, съветват специалистите.Браузърът, който използвате за банкиране, е препоръчително да е настроен на най-високото ниво на защита на данните, настояват те.Съвети срещу измамиКогато спазвате тези съвети, няма да имате проблеми в опазване на парите си, убедени са експертите:Пазете в тайна и не запаметявайте в интернет браузъра вашите потребителско име и парола.Използвайте лицензиран антивирусен софтуер.Редовно обновявайте използваната система с лицензиран и закупен софтуер.Променяйте паролата за достъп до пощата със сложна комплексна парола (големи и малки букви, числа и служебни символи, с не по-малко от 10 символа).Тези съвети свучат банално, но само това е начинът да запазите от недобронамерени посегателства финансите си, коментират банкери.Според тях промяната на паролата трябва да се извършва регулярно, поне на три месеца.Някои банки предлагат възможност за активиране/блокиране на картите в реално време. На сайтовете на кредитните институции има информация и допълнителни съвети за сигурност, с които е препоръчително потребителите да се запознаят.Типове измамиСъществуват няколко типа онлайн измами по интернет. Най-честите от тях са фалшиво телефонно обаждане или имейл.Това е опит за измама, чиято цел е потребителите да разкрият лична банкова информация и получения SMS код за потвърждение. Най-често тази измама включва телефонно обаждане или имейл от лице, което се представя от името на реномирана институция (банка, куриерска фирма, интернет доставчик или др.). В разговора или писмото се изисква клиентът да предостави получения от него чрез SMS код на мобилния телефон под претекст оказване на съдействие – корекция на сгрешен превод, очаквана пратка или др.Освен това част от зловредните писма съдържат линкове, които водят до фалшиви сайтове, които наподобяват тези на оригиналните, като целта е да получат лични и финансови данни на клиентите. Затова никога не предоставяйте лична банкова информация (SMS кодове, пароли за достъп, номера на банкови карти) на трети лица или в отговор на имейл. Запишете телефонния номер, от който се обажда лицето, или препратете писмото на вашата банката, като се свържете с денонощния ? център за контакт с клиенти, съветват от банковата сигурност.Има вероятност да получите фалшиво писмо от контрагент, партньор или близък за промяна на неговите банкови сметки. Бъдете сигурни, че това е опит за измама, чиято цел е да се нареди превод към сметката на измамника. Сценарият е следният: При нея най-често потребителят получава фалшиво писмо от негов партньор, към който извършва регулярни плащания или преводи. След това той бива уведомен, че контрагентът има нови банкови сметки, които следва да бъдат използвани за бъдещите разплащания с него.Ако получите информация за промяна на данни на вашите партньори – сметки, адрес, телефон и др., винаги установявайте личен контакт или използвайте алтернативен канал (телефон, sms, viber, what’s up) с тях, за да получите потвърждение от първо лице на необходимите данни за коректно извършване на плащанията.Друга измама включва фалшиво съобщение, което приканва потребителят да следва процедура за проверка.Това е опит за измама, чиято цел е да се прихване SMS паролата, предупреждават експерти. Най-често при този тип измама, когато потребителят влезе в интернет банкирането, се визуализира фалшив екран, който наподобява онлайн банкирането на дадената банка. На него под претекст предотвратяване на кражба на лични данни, потребителят е приканен да следва процедура за генериране и изпращане на SMS парола/код с цел потвърждение и възобновяване на неговия нормален достъп.В никакъв случай не следвайте описаната процедура и получения на телефона линк за сваляне на програмата за защита! Необходимо е да се свържете своевременно с денонощния център за контакт с клиенти на вашата банката, съветват специалистите.Разновидност на интернет банкова измама е фалшиво съобщение, с което се изисква въвеждане на данни за мобилен телефон – операционна система и телефонен номер.Това е опит за измама, с която ще се инсталира хакерска програма на телефона ви, която да пренасочва получените от обслужващата банка съобщения към телефонния номер на измамника. След влизане в интернет банкирането се визуализира фалшив екран, който прилича на онлайн банкирането на потребителя. На него, под претекст за допълнителна защита на мобилния ни телефон от „зловреден софтуер“, се изисква потребителят да следва стъпки за инсталиране на мобилна антивирусна програма чрез въвеждане на данни за операционна система, номер на телефон и др., описват действията на хакерите IT експерти.В никакъв случай не следвайте описаната процедура и получения на телефона линк за сваляне на програмата за защита. Необходимо е да се свържете своевременно с денонощния център за контакт с клиенти на вашата банката, съветват те. /investor.bg Днес+ Запази и Сподели