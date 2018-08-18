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Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“

18.08.2018 09.24

На българо-турската граница на ГКПП „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.

Нормален е трафикът на контролно-пропускателните пунктове по границите с Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, за Агенция „Фокус“ от ГД „Гранична полиция“.

До 25 август 2018 г. ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП „Видин“.

За този период временно движението ще се осъществява двупосочно в едно платно. /novini.bg

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