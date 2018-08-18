Още снимки: test Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ На българо-турската граница на ГКПП „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.



Нормален е трафикът на контролно-пропускателните пунктове по границите с Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, за Агенция „Фокус“ от ГД „Гранична полиция“.



До 25 август 2018 г. ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП „Видин“.



За този период временно движението ще се осъществява двупосочно в едно платно. /novini.bg



На българо-турската граница на ГКПП „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.Нормален е трафикът на контролно-пропускателните пунктове по границите с Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, за Агенция „Фокус“ от ГД „Гранична полиция“.До 25 август 2018 г. ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП „Видин“.За този период временно движението ще се осъществява двупосочно в едно платно. /novini.bg Днес+ Запази и Сподели



