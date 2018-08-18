Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

06:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)

07:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

08:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М

10:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)

11:05 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща

13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

14:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща пряко предаване от Киев

14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

16:00 Diema Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

16:30 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, директно

17:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън" пряко предаване от Панагюрище

18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

18:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - I полуфинал (WTA Premier 5)

19:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Eрцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

21:45 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

22:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал пряко предаване от Киев

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Лос Анджелис Галакси, директно

23:00 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол

23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - II полуфинал (WTA Premier 5)

23:30 Diema Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис

23:40 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия, запис /bukmeikar.com



06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ06:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)07:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто08:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М10:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение10:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)11:05 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал14:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща пряко предаване от Киев14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение14:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал16:00 Diema Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение16:30 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, директно17:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън" пряко предаване от Панагюрище18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто18:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - I полуфинал (WTA Premier 5)19:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно19:30 Nova Sport: Футбол: Eрцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, директно21:45 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно22:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал пряко предаване от Киев22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Лос Анджелис Галакси, директно23:00 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - II полуфинал (WTA Premier 5)23:30 Diema Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис23:40 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия, запис /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



