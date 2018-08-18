Спортът по телевизията днес
18.08.2018 08.01
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
06:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)
07:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
08:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)
09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М
10:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
10:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)
11:05 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
13:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща
13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
14:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща пряко предаване от Киев
14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
14:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
16:00 Diema Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
16:30 Nova Sport: Футбол: Дрохтерсен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, директно
17:30 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън" пряко предаване от Панагюрище
18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - I полуфинал (WTA Premier 5)
19:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно
19:30 Nova Sport: Футбол: Eрцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, директно
21:45 Nova Sport: Футбол: Ханза Рощок - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
22:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал пряко предаване от Киев
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис
23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Лос Анджелис Галакси, директно
23:00 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол
23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - II полуфинал (WTA Premier 5)
23:30 Diema Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис
23:40 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия, запис /bukmeikar.com
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