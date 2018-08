Още снимки: test Германските топ банки са заплашени от изпадане в долна дивизия Двете най-големи публични банки в Германия - Deutsche Bank AG и Commerzbank AG – вероятно ще получат през тази година съмнителната чест да имат най-лошото представяне от всички европейски банки. И без да има гратисен период за акциите, двете институции са заплашени да станат още по-неприятни за инвеститорите: те са застрашени от изпадане от индекс, част от който са били в продължение на десетилетия, пише в свой анализ Bloomberg.



Commerzbank, част от водещия борсов индекс Dax от създаването си през 1988 г., рискува да загуби членството си в бенчмарка за сметка на платежния доставчик Wirecard AG, чиито акции поскъпнаха повече от 30 пъти през последното десетилетие. За сметка на това книжата на установената финансова институция са загубили над 90% от своята пазарна стойност за същия период.



С пазарна капитализация от само 10,4 млрд. евро Commerzbank е най-ниско класифицираният член на 30-те компании от DAX по този показател, докато Wirecard е малко извън топ 20 и по този начин е потенциален топ кандидат за влизане в индекса при тримесечния преглед на състава му през септември. С пазарна стойност от 21 млрд. евро Wirecard също така изпреварва и Deutsche Bank, която получава оценка от 20,9 млрд. евро.



Въпреки че акциите на Deutsche Bank поскъпнаха с 15% от рекордния им спад през юни, оставането на банката в общоевропейския индекс Euro Stoxx 50 също е поставено под съмнение. Най-голямата банка на Германия заема 53-о място в последната класация на оператора на индекса Stoxx Ltd. - третата отзад напред стойност от всички членове на бенчмарка за еврозоната. Четирима кандидат-членове имат понастоящем пазарни оценки, които са сред първите 40, което би означавало автоматично включване при септемврийския преглед. По този начин Deutsche Bank ще бъде кандидат за изключване, ако акциите ? не поскъпнат до 31 август до ниво, при което да се издигнат до пето място.



„Това беше немислимо преди години", казва Щефан Мюлер, управляващ директор на DGWA, бутикова агенция за инвестиционни консултации във Франкфурт.



Борсовият анализатор Уве Щрайх от Landesbank Баден-Вюртемберг смята, че шансовете Commerzbank да излезе от DAX са на 65%. А на над 80% той оценява вероятността Deutsche Bank да напусне Euro Stoxx 50.



Потенциалното излизане от индексите „разказва историята за това колко силно изостават германски банки", казва Андреас Майер, портфолио мениджър в хамбургската Aramea Asset Management AG. „Докато другите европейски банки продължават да растат, германските банки се занимават със себе си, без да осъзнават как техните конкуренти нападат техния вътрешен пазар".



Фактът, че тъкмо Wirecard може да замести Commerzbank, отразява духа на времето - на преминаване към финтех и дигитализацията, казва Майер, който държи позиции в субординирани (подчинени) облигации без обезпечения на двете банки от Франкфурт.



В продължение на години платежните системи за плащания в магазини и онлайн са контролирани от големите банки, компаниите за кредитни карти и редица установени IT-доставчици. Wirecard е част от новото поколение финтех компании, които оспорват това превъзходство, създават по-голям избор за потребителите и увеличават конкуренцията отвъд традиционните финансови институции.



Но за разлика от двете големи банки, компанията не насочва кредити към общата икономика и не превръща краткосрочните си средства в дългосрочни инвестиции.



Независимо от това, Wirecard ще се търгува през идната година на ниво 57 пъти над прогнозната си печалба на акция. За сравнение – при Commerzbank това съотношение е 11 пъти, изчислява Bloomberg.

Говорители на Deutsche Bank и на операторите на индексите Deutsche Borse AG и Stoxx са отказали да коментират темата. Служител на Wirecard не е бил открит веднага за коментар. Commerzbank отказва да коментира изказванията на своя главен финансов директор. Щефан Енгелс заяви през миналата седмица в телеконферентен разговор с анализатори, че би било „жалко", ако Commerzbank напусне DAX, но това няма да промени нищо „в значението на банката за германската икономика".



Изключването от индексите може да окаже още по-голям натиск върху акциите, по-специално принуждавайки пасивните инвеститори да продадат дяловете си, тъй като приспособяват портфейлите си към новите компоненти. Става дума предимно за ETF-и върху съответните индекси. Euro Stoxx 50 се следи от фондове, управляващи повече от 40 милиарда евро, ETF-и за 16 млрд. евро следват DAX, показват данните на Bloomberg.



Докато Wirecard е единственият кандидат за германския водещ индекс, Euro Stoxx 50 може да претърпи по-сериозни промени при септемврийския преглед. Linde AG, Kering SA, Amadeus IT Group SA и Unicredit SpA са четири компании, които са в добра позиция да влязат в бенчмарка на еврозоната въз основа на текущите пазарни оценки. Освен Deutsche Bank заплашени от изпадане са Cie. de Saint Gobain SA, EON SE и Vivendi SA. /investor.bg



