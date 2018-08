Още снимки: test Нисковъглехидратните диети крият риск от ранна смърт Хората на средна възраст, които получават половината от калориите за деня от въглехидрати, живеят няколко години по-дълго от тези, които съблюдават нисковъглехидратни диети, предава АФП.



Изследване, публикувано в авторитетното академично списание The Lancet, опровергава модните напоследък в Европа и Северна Америка „палео“ диети, които проповядват въглехидратите да се избягват и по възможност да бъдат заменени от мазнини и белтъчини от животински произход.



За целите на проучването за нисковъглехидратна се смята диета, при която по-малко от 40% от дневните калории са от въглехидрати.



В обратния случай, в случай че над 70% от калориите са от въглехидрати (макаронени изделия, ориз, сладкиши, безалкохолни напитки), продължителността на живота също намалява, но в значително по-малка степен в сравнение с нисковъглехидратните диети.



„Данните от нашето изследване показват, че диетите, които наблягат на храни от животински произход и ограничаване на въглехидратите трябва да бъдат избягвани, тъй като съкращават общата продължителност на живота“, твърди Сара Сайделман, изследовател от Brigham and Women's Hospital в Бостън.



Екипът на Сайделман е установил, че замяната на месото с растителни мазнини и белтъчини намалява риска от ранна смърт.



Учените са проучили медицинските картони на близо 15 500 мъже и жени на възраст 45-64 години. Данни от предишни проучвания на 432 000 медицински картона потвърждават получените резултати.



Качеството на въглехидратите обаче е от съществено значение, смята английският диетолог Ян Джонсън от Quadram Institute Bioscience.



