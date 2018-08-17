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Спират движението по ул. "Вълноломна", заради „Varna Mega Rock”

17.08.2018 11.12

Във връзка с провеждане на фестивал на рок музиката „Varna Mega Rock” на Морска гара Варна, ще бъде преустановено движението на автомобили по ул.„Вълноломна“ от 12,00 ч. до около 23,30 ч. в дните 17-ти, 18-ти август и 19-ти август.

При промяна на пътнотранспортната обстановка и възникване на необходимост в периода 17-19-ти август ще се преустанови движението и по следните улици: бул. „Приморски“ – от кръговото на пл. „Славейков“ (Гаров площад) до кръстовището с ул. „Михаил Колони“; ул. „Сан Стефано“ – от кръстовището с ул. „Преслав“ до кръстовището с бул. „Приморски“; ул. Граф Игнатиев“ – от кръстовището с ул. „Княз Дондуков“ до кръстовището с бул. „Приморски“; ул. „Св. Климент“ – от кръстовището с ул. „Княз Александър Батенберг“,в посока пл. „ Екзарх Йосиф“ (Шишковата градинка). Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от ОД на МВР – Варна.

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