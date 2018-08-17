Спортът по телевизията днес
17.08.2018 08.14
08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
09:35 Film Plus: Тенис: Лаура Зигмунд - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - III четвъртфинал, повторение)
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Шефилд Уенздей, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
11:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)
12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
13:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
13:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания
14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
17:30 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5)
18:30 Nova Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно
18:45 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
19:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
19:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
20:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно
20:45 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, директно
21:15 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща пряко предаване от Киев
21:15 BNT 2: Следите остават концерт на група "Клас"
21:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
21:45 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно
22:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
23:30 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
23:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
23:40 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1, запис
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