Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

09:35 Film Plus: Тенис: Лаура Зигмунд - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Шефилд Уенздей, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

11:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

13:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

13:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания

14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5)

18:30 Nova Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

18:45 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

19:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

20:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно

20:45 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

21:15 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща пряко предаване от Киев

21:15 BNT 2: Следите остават концерт на група "Клас"

21:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

21:45 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

22:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

23:30 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

23:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

23:40 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1, запис 08:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение09:35 Film Plus: Тенис: Лаура Зигмунд - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - III четвъртфинал, повторение)10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Шефилд Уенздей, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение11:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)12:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто13:00 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал13:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение13:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение15:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение17:30 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5)18:30 Nova Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно18:45 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол19:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"19:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал19:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто20:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно20:45 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, директно21:15 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: четвъртфинална среща пряко предаване от Киев21:15 BNT 2: Следите остават концерт на група "Клас"21:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто21:45 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно21:45 Diema Sport 2: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно22:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал23:30 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол23:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ23:40 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1, запис Днес+ Запази и Сподели



