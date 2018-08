Още снимки: test Невалидни стават застраховките към "Олимпик" от полунощ Спират застраховките към компания "Олимпик" на 17 август, петък, към края на деня, съобщи bTV.



Припомняме, на 7 август застрахователното дружество от Кипър "Olympic Insurance Co. Ltd", което оперира чрез свой клон и в България, остана без лиценз за извършване на дейност, съобщиха от Комисията за финансов надзор.



Първоначалното съобщение за проблемите на дружеството кипърския надзорен орган дойде в началото на май тази година. Тогава "Олимпик" не успя да представи достатъчно доказателства за гарантиране на капиталовите възможности и бе подставено под специален лиценз и под управлението на специален администратор - "Мазарс" ООД.



В резултат на това около 200 хиляди автомобила остават без "Гражданска отговорност" сключена с кипърската фирма.



Над 50 хиляди автомобила са с втора полица към друга компания, съобщиха от Гаранционния фонд.



В първите дни след 17 август КАТ няма да санкционира собствениците на невалидни полици, обявиха от МВР.



