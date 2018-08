Още снимки: test Мадона на 60 Днес, 16 август, своята 60-а годишнина отбелязва Кралицата на поп музиката Мадона.



Мадона Луиз Чиконе е цялото ? име.

Бей Сити, Мичиган - там е родена.

Италиански, френско-канадски са корените на родителите ?.



Балет - с него са свързани детските ? мечти.

Мажоретка - такава е била в училище.

Клаустрофобия - от това състояние страда от малка.



2 е броят на съпрузите на Мадона - Шон Пен и Гай Ричи.

6 - толкова деца има, от които четири са осиновени.

7 пък са братята и сестрите на певицата.



Madonna е името на първият ? албум, който излиза през 1983 г.

"Евита" се казва филмът, който ? носи "Златен глобус" за най-добра актриса.

Звезда на Алеята на славата в Холивуд до момента (колкото и да е странно) все още не е получила.



8 (анти) награди "Златна малинка" има Мадона.

27 е броят на номинациите ? за "Грами".

7 пък са награди "Грами", които печели.



"Everybody" е името на първия хит на Мадона.

"Bitch i"m Madonna" е любимата песен от репертоара ?.

"Material Girl" пък е най-омразната ?.



12 от албумите на Мадона са достигнали до първото място в класациите на Великобритания.

13 е броят на албумите, които е издала.

16 пък са пътите, в които е попадала в книгата на рекордите "Гинес", включително като най-успешната певица на всички времена.



Ален Делон е любимият актьор на Мадона.

Кожен бански никога не би облякла.

Пица и чипс са сред предпочитаните храни на певицата.



10 милиона копия (приблизително) реализира най-продаваният ? сингъл "Hung Up".

30 милиона копия пък достига най-продаваният албум на Мадона, озаглавен The Immaculate Collection.

400 милиона долара е печалбата от продадените ? албуми.

