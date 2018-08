Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Анастасия Павлюченкова (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - II полуфинал, повторение)

08:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:15 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Казахстан

12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

14:00 Nova Sport: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания пряко предаване от Киев

16:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Film Plus: Футбол: Реал Мадрид - Барселона (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)

16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)

19:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение

19:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод

19:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, директно

20:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

20:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно

20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, директно

21:45 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Шефилд Уенздей, мач от първи кръг за Карабао къп, директно

22:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

