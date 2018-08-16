Спортът по телевизията днес
16.08.2018 08.16
08:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Анастасия Павлюченкова (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - II полуфинал, повторение)
08:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)
09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение
12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:15 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Казахстан
12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико
14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
14:00 Nova Sport: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания пряко предаване от Киев
16:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Film Plus: Футбол: Реал Мадрид - Барселона (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)
16:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
18:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа: Реал М - Атлетико М
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)
19:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от първи кръг за Карабао къп, повторение
19:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод
19:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, директно
20:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
20:15 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал, директно
20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:00 Diema Sport: Футбол: Зрински - Лудогорец, мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, директно
21:45 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Шефилд Уенздей, мач от първи кръг за Карабао къп, директно
22:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, четвъртфинал
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания
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