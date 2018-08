Още снимки: test 39 души са загинали при рухването на моста в Генуа Броят на загиналите при трагичния инцидент с рухналия мост в италианския град Генуа нарасна до 39 души, съобщи местната полиция, цитирана от "Ройтерс".



16 души са ранени при срутването на повече от 200-метров участък от моста Моранди във вторник.



Спасителни екипи продължават да издирват оцелели сред масивните бетонни отломки от падналия виадукт.



Бесни министри изляха гнева си върху оператора на моста, заявявайки, че компанията трябва да плати глоба, компенсация и да изгуби лиценза за концесия.



50-годишният мост, който е част от автомагистрала А10, свързваща пристанищния град Генуа с Южна Франция, се срути по време на проливен дъжд във вторник. 35 леки коли и няколко камиона паднаха от 45 метра височина в река, върху железопътна линия и два склада след срутването на повече от 200-метров участък от виадукта, построен в края на 60-те г. на XX век.



Докато кранове преместват бетонните отломки с размери като на камион, около 400 пожарникари търсят за оцелели под дългия 1,2 километра мост, който е построен през 1967 г. и за последно е ремонтиран преди 2 г.



Италианският транспортен министър Данило Тонинели заяви на мястото на трагедията, че операторът на моста Autostrade per l'Italia трябва да плати за възстановяването на моста, както и солидни глоби.



Но от Autostrade per l'Italia, клон на миланската група Atlantia, отбелязаха, че са провели редовни и щателни проверки на съоръжението преди инцидента, които са показали надеждността му. Те са разчитали на "компании и институции, които са световни лидери в тестовете и инспекциите".





Източник заяви, че Autostrade per l'Italia ще проведе извънредна среща на борда през следващата седмица заради катастрофата.



Вътрешният министър Матео Салвини заяви, че мениджърът на моста в частния сектор е спечелил "милиарди" от такси, но "не е похарчил парите, които е трябвало" и концесията трябва да бъде отменена. Той очевидно има предвид Autostrade. Вицепремиерът поиска най-тежките възможни глоби, за да е сигурно, че отговорните за смъртните случаи и ранените ще си платят за престъпленията.



Папа Франциск се помоли за жертвите и техните роднини.



В същото време френското външно министерство съобщи, че четирима французи са сред загиналите.



Албанските власти информират, цитирани от АП, че двама албанци са сред загиналите.



