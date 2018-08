Още снимки: test Тази компания загуби по $132 на акция. А ценните ? книжа се търгуват по 4 цента Helios and Matheson - компанията-собственик на услугата за абонамент за кино MoviePass - отчете $126,6 милиона загуба през второто тримесечие на 2018 година, спрямо $2,7 милиона загуба през същия период на миналата година. Така компанията губи по $132,47 на акция, пише CNN.



Компанията е изхарчила $27 милиона, а резервите ? остават под $16 милиона. Helios and Matheson предупреди, че без набирането на допълнителен капитал, има сериозно съмнение дали компанията ще успее да продължи да работи.



Цената на акциите на компанията достигнаха своя пик на 13 октомври 2017 г., когато са търгуваха за по $38,86. Днес те струват едва $0,04.



