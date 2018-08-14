Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - финал, повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:25 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия

13:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити

15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

16:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ

18:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина пряко предаване от Киев

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)

19:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

19:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

21:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

21:45 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от първи кръг за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп, директно

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

23:40 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина /bukmeikar.com



06:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - финал, повторение)08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:25 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия13:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ16:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ18:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина пряко предаване от Киев18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)19:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга19:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто21:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение21:45 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от първи кръг за Карабао къп, директно21:45 Diema Sport 2: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп, директно22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение23:40 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



