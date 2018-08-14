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Спортът по телевизията днес

14.08.2018 08.00

06:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - финал, повторение)
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)
09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:25 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия
13:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ
13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити
15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
16:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
18:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ
18:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина пряко предаване от Киев
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)
19:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
19:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА
20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
21:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
21:45 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от първи кръг за Карабао къп, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп, директно
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина /bukmeikar.com

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