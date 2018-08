Още снимки: test Позитивен старт на Уолстрийт благодарение на отскок на технологичните акции Основните американски фондови индекси стартират търговията на Уолстрийт със слаби повишения благодарение на отскок на технологичните акции, въпреки че търговията е доста предпазлива с оглед на влошения инвеститорски риск-апетит в резултат на турската финансова криза.



Въпреки че САЩ и американските компании в частност нямат много съществени директни икономически експозиции в Турция, кризата с турската лира предизвика в последно време притеснения, че може да има заразен негативен ефект и върху други значими развиващи се пазари по цял свят, което пък би засилило допълнително съществуващата към момента сериозна несигурност и нестабилност около напрежението между Съединените щати и неговите основни търговски партньори като Китай, ЕС, Канада и Мексико.



Индексът DJIA се повишава с предпазливо с около 25 пункта (с 0,1%), а широкият индекс S&P500 - с 0,27%, след като в петък те се понижиха с между 0,7% и 0,8%, отбелязвайки най-солиден дневен спад съответно от 11-ти юли и от 27-юни тази година.



Индексът Nasdaq Composite нараства с 0,56% благодарение на отскок на акциите в технологичния сектор, като акциите на Appl Inc. нарастват с 1,425, на Facebook - с 1,03%, на Twitter - с 1,8% и на Amazon с 1,02%.



Американските банковите акции обаче остават под натиск от продажби, следвайки негативното представяне на европейския банков сектор за втора поредна сесия на търговия с оглед притесненията, свързани с техни кредитни експозиции в Турция. За това негативно представяне на глобалния банков сектор допринася днешната поредна обезцена на турската лира. След като рано сутринта тя се срина с нови близо 15% към рекордно историческо дъно от 7,24 лири за едни щатски долара, последва известна стабилизация около 6,92 нивото, но въпреки това турската лира се обезценява в рамките на деня с над 7%.



Акциите на Bank of America се понижават с 0,5%, на JP Morgan - с 0,52%, на Citigroup - 0,3% и на американското поделение на Deutsche bank - с близо 3 на сто. /bnr.bg



