Още снимки: test Google следи всяка ваша стъпка, без значение дали ви харесва или не Google толкова много иска да знаете къде се намирате във всеки един момент, че записва местоположението дори и да сте забранили това изрично. Разследване на Associated Press, потвърдено от изследователи в Princeton, показва, че редица услуги на Google записват данни за местоположението ви, дори и да сте използвали настройките, които уж им забраняват да го правят.



В повечето случаи Google пита предварително за разрешение да използва информацията за вашето местоположение. Приложения като Google Maps припомнят, че я използват, когато ги ползвате. Ако се съгласите тази информация да бъде запазвана, Google Maps ще ви покаже история.



Разбира се, запазването на такава информация носи рискове за поверителността, а и често е била използвана от полицията, за да определи местоположението на преследвани лица. Затова Google ви дава възможност да натиснете "пауза".



Технологичният гигант твърди, че това дава гаранция, че няма да записва къде сте били. Но това не е вярно. Дори и при натисната "пауза", някои приложения автоматично запазват информация къде и кога сте били - без да ви питат.



Например, дори и само за секунда да отворите Google Maps, компанията записва къде сте. Автоматичното обновяване на прогнозата за времето, вградено в Android, също записва такива данни. А някои търсения, дори и да нямат нищо общо с дадено местоположение, записват точните ви координати - до по-малко от квадратен метър - и ги запазват.



Подобен огромен проблем с поверителността на личния живот на потребителите засягат над два милиарда устройства, както и стотици милиони iPhone, ако собствениците им са решили да разчитат на Google за карти или търсене.



"Запазването на данни за местоположението въпреки отказа на потребителя е грешно", казва Джонатан Майкер, учен в Princeton и бивш високопоставен служител във Federal Communications Commission (FCC).



Google твърди, че е съвърешно ясна. "Има много различни случаи, в които Google може да използва местоположението, за да подобри преживяването. Даваме ясни описания на тези инструменти и контрол върху тях: включване и изключване и изтриване на историята", заяви говорител на компанията.



Google твърди, че може да спрете записването на местоположението, като изберете настройка, която на пръв поглед няма нищо общо: "Web and App Activity", която по подразбиране е включена, и запазва различни данни за вас.



Така, ако оставите "Web & App Activity" включена, а изключите "Location History", данните за местоположението просто няма да бъдат запазвани на адреса https://myactivity.google.com/myactivity, но това не означава, че Google няма да ги събира и запазва.



След скандалите във Facebook, на технологичните компании вече се гледа по-зорко що се отнася до данните, които събират за потребителите си. Миналата година пък Quartz откри, че Google след всички потребители на Android, събирайки местоположенията им от близките кули на мобилните оператори. Google заяви, че е прекратила практиката.



Критиците посочват, че следенето идва от желанието на компанията да повиши приходите си от реклама. "Те създават бази данни, които предават на рекламодателите", казва Питър Ленз, анализатор в Dstillery, конкурентна компания. "Повече данни означава по-голяма печалба". Както неведнъж е посочвано, услугите на Google са безплатни за потребителите, а компанията изкарва пари от реклама, като така прави самите потребители продукта, който продава на рекламодателите.



От 2014 г. Google позволява на рекламодателите да следят дали интернет рекламите им носят повече клиенти в магазините - чрез данните за местоположението на потребителите на услугите на компанията.



Изключвайките "Web & App Activity" от интернет адреса по-горе, ще спре Google да запазва данни за местоположението ви, както и информация за вашите търсения и други активности. /money.bg



Google толкова много иска да знаете къде се намирате във всеки един момент, че записва местоположението дори и да сте забранили това изрично. Разследване на Associated Press, потвърдено от изследователи в Princeton, показва, че редица услуги на Google записват данни за местоположението ви, дори и да сте използвали настройките, които уж им забраняват да го правят.В повечето случаи Google пита предварително за разрешение да използва информацията за вашето местоположение. Приложения като Google Maps припомнят, че я използват, когато ги ползвате. Ако се съгласите тази информация да бъде запазвана, Google Maps ще ви покаже история.Разбира се, запазването на такава информация носи рискове за поверителността, а и често е била използвана от полицията, за да определи местоположението на преследвани лица. Затова Google ви дава възможност да натиснете "пауза".Технологичният гигант твърди, че това дава гаранция, че няма да записва къде сте били. Но това не е вярно. Дори и при натисната "пауза", някои приложения автоматично запазват информация къде и кога сте били - без да ви питат.Например, дори и само за секунда да отворите Google Maps, компанията записва къде сте. Автоматичното обновяване на прогнозата за времето, вградено в Android, също записва такива данни. А някои търсения, дори и да нямат нищо общо с дадено местоположение, записват точните ви координати - до по-малко от квадратен метър - и ги запазват.Подобен огромен проблем с поверителността на личния живот на потребителите засягат над два милиарда устройства, както и стотици милиони iPhone, ако собствениците им са решили да разчитат на Google за карти или търсене."Запазването на данни за местоположението въпреки отказа на потребителя е грешно", казва Джонатан Майкер, учен в Princeton и бивш високопоставен служител във Federal Communications Commission (FCC).Google твърди, че е съвърешно ясна. "Има много различни случаи, в които Google може да използва местоположението, за да подобри преживяването. Даваме ясни описания на тези инструменти и контрол върху тях: включване и изключване и изтриване на историята", заяви говорител на компанията.Google твърди, че може да спрете записването на местоположението, като изберете настройка, която на пръв поглед няма нищо общо: "Web and App Activity", която по подразбиране е включена, и запазва различни данни за вас.Така, ако оставите "Web & App Activity" включена, а изключите "Location History", данните за местоположението просто няма да бъдат запазвани на адреса https://myactivity.google.com/myactivity, но това не означава, че Google няма да ги събира и запазва.След скандалите във Facebook, на технологичните компании вече се гледа по-зорко що се отнася до данните, които събират за потребителите си. Миналата година пък Quartz откри, че Google след всички потребители на Android, събирайки местоположенията им от близките кули на мобилните оператори. Google заяви, че е прекратила практиката.Критиците посочват, че следенето идва от желанието на компанията да повиши приходите си от реклама. "Те създават бази данни, които предават на рекламодателите", казва Питър Ленз, анализатор в Dstillery, конкурентна компания. "Повече данни означава по-голяма печалба". Както неведнъж е посочвано, услугите на Google са безплатни за потребителите, а компанията изкарва пари от реклама, като така прави самите потребители продукта, който продава на рекламодателите.От 2014 г. Google позволява на рекламодателите да следят дали интернет рекламите им носят повече клиенти в магазините - чрез данните за местоположението на потребителите на услугите на компанията.Изключвайките "Web & App Activity" от интернет адреса по-горе, ще спре Google да запазва данни за местоположението ви, както и информация за вашите търсения и други активности. /money.bg Днес+ Запази и Сподели