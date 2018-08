Още снимки: test Как Тръмп се опитва да победи реалността „Обърнете внимание на това, което четете и виждате. Всъщност то не се случва наистина“. Твърдението е на Доналд Тръмп - казал го е в края на юли по време на събрание пред военни ветерани в Канзас Сити. „Просто вярвайте на нас“, гласи призивът на президента. Не на демократите, не на научните работници, не на медиите.



Алтернативният свят на 45-ия американски президент се прояви много силно още на 20 януари 2017 г. - в деня на неговото встъпване в длъжност. Тръмп твърдеше, че тълпата от хора по време на неговата церемония е била по-голяма от тази на предшественика му Барак Обама. Това било най-голямото събиране на хора по време на стъпване в длъжност на американски президент.



Сателитни снимки обаче показаха, че улиците на Вашингтон са били значително по-празни при заклеването на Тръмп, отколкото на неговия предшественик. Неговият тогавашен говорител Шон Спайсър настоя, че американският президент казва истината.



Американците са запознаха с Тръмп като президент по време на предизборната кампания. Но сега в Белия дом неговото поведение изглежда направо абсурдно. Президент, който обръща на 180 градуса обществените факти. На някои все още може и да им е смешно. Но на повечето не е.



18 месеца и 4229 лъжи по-късно вече е ясно, че Тръмп живее в един свой свят, конструиран изцяло от нуждите на неговото его. С обективните истини, които се противопоставят на неговите възгледи, Тръмп сега се бори така, както някога със строителните фирми, които са искали от него хонорарите си. Поради което и нарича критикуващите го медии fake news и най-голямото зло на нашето общество. Атаките си той постоянно повтаря в Twitter и при почти всяка своя обществена реч.



Т. нар. The Fact Checker на Washington Post, чието значение нарасна силно по време на управлението на Тръмп, отчита, че броят на „неговите погрешни и заблуждаващи твърдения“ почти се е удвоил за последните шест месеца. Средностатистически Тръмп лъже по 7,6 пъти на ден, докато в началото на мандата му лъжите са били по-редки – по 4,9 неистини на ден.



Някои лъжи той повтаря постоянно. Особено, ако те касаят неговата политическа програма. Ако например става дума за глобалната търговия, митата, имиграцията или за това, че европейците трябва да плащат повече за НАТО.



По време на управлението на Тръмп лъжите не просто стават ежедневни, те се превръщат в негова запазена марка, почти като Twitter. А неговите почитатели го боготворят за това, коментира Sueddeutsche Zeitung.



Което, разбира се, е свързано: ако Тръмп не лъжеше, той нямаше да може да се представи като единствен спасител на Съединените щати. Ако неговите последователи не гледат на него като на спасителя на Съединените щати, нямаше да са в краката му. А последователите на Тръмп трябва поне наполовина да вярват на твърденията му, защото обратното би било неудобно: фактът, че са подведени от лъжец.



За да представи собствените си възгледи като единствена истина, за Тръмп е жизненоважно редовно да демонизира медии като New York Times, Washington Post и CNN.



В Канзас той каза по темата: „Не вярвайте на боклука, който идва от тези хора“.



За много от неговите политически опоненти това звучи като Джордж Оруел. Най-цитираните изречения от неговия дистопичен роман "1984" тези дни гласят: “Партията учеше да не се доверявяме на знанието на очите и ушите. Това е нейната важната и решаваща заповед". И още: „И ако всички останали вярваха на лъжата, разпространена от партията - ако всички записи са еднакви, то тогава лъжата ще влезе в историята и ще стане истина".



Консервативният канал Fox News, любимата медия на президента, влиза в ролята на хроникьор, който обявява за истина фалшифицирането на историята в реално време. Нещо повече, той не само потвърждава съществуването на света на Тръмп, но и служи като вдъхновение и източник на идеи за постоянно измислящия нови тези държавен глава. Тръмп редовно говори с журналиста на Fox Шон Ханити, за да обменят съвети.



На фона на критиките от много места от Белия дом изглежда трудно да се избегне когнитивния дисонанс. Президентът на САЩ обаче се опитва да се изолира от неприятните възгледи. Така например 72-годишният милиардер не само се обгражда само със свои поддръжници, но и забранява на своята съпруга Мелания да гледа CNN в президентския самолет.



Тръмп, който често не желае да се конфронтира в директни разговори, избягва пряката конфронтация. Така например той изгони баскетболния отбор Golden State Warriors от Белия дом, след като играчите му направиха критични изявления. Когато на границата нелегалните имигранти бяха отделени от децата им, той отмени традиционния пикник с демократите и републиканците в Белия дом. Има подозрения, че не е искал да се изправя срещу демократите и техните мнения.



Поне засега Тръмп е победил действителността, поне сред собствените избиратели. Според скорошно проучване на Quinnipiac University три четвърти от републиканците вярват на президента повече, отколкото на медиите.



Отговорът на това, защо хората вярват, е съвсем прост, показва ново проучване на Yale University: повтарянето на лъжите. Колкото по-често човек чете или чува лъжливи изявления, толкова по-вероятно е да им вярва. Изследователите наричат феномена "илюзорна истина".



Пропагандата използва лековерието на хората и провокира с възможно най-интензивните стимули. Циркулиращите конспиративни теории, които все повече наводняват консервативния мейнстрийм, демонстрират потенциала на такива „алтернативни реалности". Фактът, че Тръмп отпразнува политическия си пробив с теорията за фалшивото гражданство на Барак Обама, се вписва доста добре.



Постоянното дискредитиране на пресата от страна на Тръмп върши останалото. Наскоро привържениците на президента обидиха журналиста от CNN Джим Акоста при една от изявите на държавния глава във Флорида. Когато по-късно той поиска от говорителката на Белия дом Хъкаби Сандърс да признае, че медиите не са "врагът на народа", тя отговори: „Президентът ясно показа своите възгледи".



В собствения си свят всичко работи чудесно за Тръмпизма. Имунизирането на консерваторите срещу истината действа. В техния свят Тръмп е правилният избор. В края на краищата той създава работни места, намалява данъците, бори се срещу незаконната имиграция и, както пише на неговите бейзболни шапки, прави Америка велика отново. Всеки, който твърди обратното, просто се опитва да подкопае този велик президент. /investor.bg



