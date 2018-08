Още снимки: test Две известни марки джинси се отделят в самостоятелна фирма Американската компания VF Corporation, владееща много известни марки спортно и работно облекло, обяви за решението си да отдели в отделна фирма джинсовите си брандове. Новата компания ще се търгува на борсата.



Отделянето се планира да се проведе по пътя на необлагаемо с данъци разпределение на акциите на новата компания между акционерите на VF. Очаква се операцията да бъде завършена през първата половина на 2019 година, се казва в публикуваното от компанията прессъобщение.



В новата компания ще влязат такива известни марки джинсови облекла като Wrangler и Lee, а така също и Rustlers и Rock and Republic. Предвижда се годишните приходи на компанията да надхвърлят $2,5 милирада.



Очаква се след разделянето двете компании да получат изгода от по-голямата стратегическа специализация, а така също и от опростяване на управленската структура.



По-рано The Wall Street Journal писа, че корпорация VF Corporation разглежда възможността да продаде марките джинси Lee и Wrangler заради спад в продажбите на този вид облекло. Както отбелязва изданието, продажбите на джинси в САЩ непрекъснато намаляват: от оборот за $18,8 милиарда през 2013 г. на $16,2 милиарда през 2017 година.



Специално за VF продажбите на джинсово облекло през миналата година са представлявали $2,66 милиарда , а печалбата - $422 милиона.



VF Corporation е основана през 1899 г. и е лидер в сферата на брандираното облекло. Към основните марки на компанията, освен Wrangler, Lee и Rustler, се отнасят The North Face, Vans, Timberland, Napapijri, Eagle Creek, Dickies, Kodiak и Red Cap.



Акциите на VF днес слабо реагират на тези новини в хода на предварителната търговия в понеделник. От началото на годината капитализацията на компанията е скочила с 30%, до $29,16 милиарда. /money.bg



Американската компания VF Corporation, владееща много известни марки спортно и работно облекло, обяви за решението си да отдели в отделна фирма джинсовите си брандове. Новата компания ще се търгува на борсата.Отделянето се планира да се проведе по пътя на необлагаемо с данъци разпределение на акциите на новата компания между акционерите на VF. Очаква се операцията да бъде завършена през първата половина на 2019 година, се казва в публикуваното от компанията прессъобщение.В новата компания ще влязат такива известни марки джинсови облекла като Wrangler и Lee, а така също и Rustlers и Rock and Republic. Предвижда се годишните приходи на компанията да надхвърлят $2,5 милирада.Очаква се след разделянето двете компании да получат изгода от по-голямата стратегическа специализация, а така също и от опростяване на управленската структура.По-рано The Wall Street Journal писа, че корпорация VF Corporation разглежда възможността да продаде марките джинси Lee и Wrangler заради спад в продажбите на този вид облекло. Както отбелязва изданието, продажбите на джинси в САЩ непрекъснато намаляват: от оборот за $18,8 милиарда през 2013 г. на $16,2 милиарда през 2017 година.Специално за VF продажбите на джинсово облекло през миналата година са представлявали $2,66 милиарда , а печалбата - $422 милиона.VF Corporation е основана през 1899 г. и е лидер в сферата на брандираното облекло. Към основните марки на компанията, освен Wrangler, Lee и Rustler, се отнасят The North Face, Vans, Timberland, Napapijri, Eagle Creek, Dickies, Kodiak и Red Cap.Акциите на VF днес слабо реагират на тези новини в хода на предварителната търговия в понеделник. От началото на годината капитализацията на компанията е скочила с 30%, до $29,16 милиарда. /money.bg Днес+ Запази и Сподели