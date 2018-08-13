Още снимки:
test

Спортът по телевизията днес

13.08.2018 08.20

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - финал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ, директно
14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия пряко предаване от Киев
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико
17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
17:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити, директно
18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)
18:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис
20:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно
21:45 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис
23:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити
23:35 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
10:28
При Роналдо няма празно, наниза първия гол с екипа на Ювентус
10:00
Барса триумфира със Суперкупата, Меси стана най-титулуваният играч на клуба
09:50
Байерн разгроми Айнтрахт в спора за Суперкупата
09:24
Надал закръгли титлите си на 80, Халеп триумфира в Монреал
08:20
Спортът по телевизията днес
12 август 2018 г.
14:36
МОК може да изключи хокея от олимпийската програма
10:59
Сензацията Циципас пречупи и Андерсън и навръх рождения си ден ще играе с Надал за трофея
10:16
Челси тръгна с класическа победа в новия шампионат
09:09
Кабрал с гол и асистенция осигури победа на Левски в Русе
09:07
Ивет Лалова завърши пета във финала на 200 метра
08:28
Спортът по телевизията днес
11 август 2018 г.
19:33
Роналдо: Винаги съм се надявал да играя за Ювентус
19:08
Барселона и Севиля с четвърта смяна за Суперкупата на Испания
19:02
Косчелни ще е новият капитан на Арсенал
16:57
Тотнъм си тръгна с три точки от "Сейнт Джеймсис Парк"
16:22
Мирела Демирева спечели сребърен медал на Европейското първенство
16:16
Надал се класира за Финалите на световния тур
16:12
Клоп не иска играчите му да се държат като Серхио Рамос
10:31
Манчестър Юнайтед надви Лестър на старта на сезона във Висшата лига
10:20
Димитров с много тежък жребий за защитата на титлата в Синсинати
08:47
Спортът по телевизията днес
10 август 2018 г.
16:54
Клоп сравни Ливърпул с Роки Балбоа, а Сити - с Иван Драго
13:46
Алексис Санчес: Манчестър Юнайтед ще се бори за трофеи
10:11
Джо Харт не допусна гол в дебюта си за Бърнли
10:06
Димитров спечели здрава битка с Тиафо в Торонто

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Барса триумфира със Суперкупата, Меси стана най-титулуваният играч на клуба

Надал закръгли титлите си на 80, Халеп триумфира в Монреал

Спортът по телевизията днес

МОК може да изключи хокея от олимпийската програма

Сензацията Циципас пречупи и Андерсън и навръх рождения си ден ще играе с Надал за трофея

Ивет Лалова завърши пета във финала на 200 метра

Спортът по телевизията днес

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград