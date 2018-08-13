Спортът по телевизията днес
13.08.2018 08.20
08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - финал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ, директно
14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия пряко предаване от Киев
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико
17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
17:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити, директно
18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)
18:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис
20:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно
21:45 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис
23:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити
23:35 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия
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