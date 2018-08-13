Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ, директно

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия пряко предаване от Киев

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

17:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити, директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)

18:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

20:00 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис

20:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

21:45 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис

23:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити

23:35 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия 08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - финал, повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Испания - САЩ, директно14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия пряко предаване от Киев16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Англия - Мексико17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение17:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити, директно18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)18:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол20:00 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис20:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно21:45 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис23:30 Eurosport: Футбол: Световно първентво за девойки до 20 години, Германия - Хаити23:35 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия Днес+ Запази и Сподели



