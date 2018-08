Още снимки: test Соларният гигант от пустинята, който предизвиква Мъск и Tesla Единственият термално слънчев проект в Южна Америка възобновява изграждането си, точно когато технологията, която използва, рискува да бъде изпреварена от по-евтина алтернатива.



Cerro Dominador ("Властелинът на хълма") събира прах в равнините на пустинята Атакама в Чили повече от 2 години, след като бившият му съсобственик Abengoa изпада във финансови затруднения.



Компанията най-накрая продава своя дял на партньорската си компания за частни капиталови инвестиции EIG Global Energy Partners, която през май осигурява 758 млн. долара, необходими за завършване на централата за 1.1 млрд. долара.



"Не беше лесно да стигнем дотук, преминахме през някои тъмни часове, когато не знаехме дали ще успеем", разказва Фернандо Гонсалес, изпълнителен директор на Cerro Dominador.



"Осигуряването на финансирането бе крайъгълен камък, който показва доверието на международните банки в технологиите и в страната", добавя той.



Когато завършено, Cerro Dominador ще бъде спиращо дъха инженерно съоръжение с 10 800 гигантски огледала, фокусиращи светлината към върха на кулата, която е над 2 пъти по-висока от Статуята на свободата.



Докато слънцето прекосява небето, минутните движения в огледалата, някои от които са разположени на около километър и половина от кулата, ще затоплят соления разтвор, който на свой ред ще кипне вода. Резултатът е електрическото захранване 24 часа в денонощието.



Работниците започват да измиват слоевете прах, натрупани върху огледалата, заедно с изграждането на 110-мегаватовата електроцентрала, която ще бъде завършена в края на 2019 г.



Тя ще функционира в комбинация със 100-мегаватовата конвенционална соларна ферма, която беше присъединена към мрежата през май.



Възмездието на Tesla



На хиляди километри в австралийската пустош се намира конкурентна технология, която може да превърне термалните слънчеви електроцентрали в част от миналото.



Най-голямата литиево-йонна батерия в света, построена от Tesla на Илън Мъск, може да съхранява 129 мВтч от електричеството, генерирано от близката вятърна електроцентрала, според Bloomberg New Energy Finance.



Батерията е построена за по-малко от 100 дни, а прогнозната цена на проекта е между 74 и 90 млн. щатски долара. Ще са нужни много от тези батерии, за да доставят същото количество електроенергия като Cerro Dominador през цялата нощ.



"Термално слънчевата технология не е остаряла, но е нишова технология, което означава, че е жизнеспособна само в географски райони, които имат много високи слънчеви лъчи", като Северно Чили, казва Павел Молчанов, анализатор в Raymond James.



Цените на батериите спаднаха с 24% през годината до декември 2017 г., според доклад на Bloomberg New Energy Finance 2018, надхвърляйки прогнозата от началото на годината.



"Големите батерии за електрическата мрежа са нова технология, която не съществуваше преди 10 години. И се превръщат във все по-преобладаващи", отбелязва Молчанов.



Невъзмутим



Cerro Dominador е подписал 15-годишен договор за производство на електроенергия на цена от 114 долара на мВтч, считано от 2019 г. Този договор позволи на EIG да продължи да развива проекта, въпреки потенциалната конкуренция на батериите.



"След 15 години тази централа ще работи точно както сега. Тя е построена с продължителност на живота от 30 до 40 години", посочва Гонсалес.



EIG е толкова уверена, че вече проучва потенциала на втори термално слънчев проект в пустинята Атакама, обяви президентът на компанията Бил Сонеборн.



Прогнозите за бъдещето в тази индустрия обаче са трудни. "Петнадесет години е цяла вечност в соларната индустрия. Всичко в слънчевата енергия ще бъде напълно различно след 15 години", твърди Молчанов. /money.bg Единственият термално слънчев проект в Южна Америка възобновява изграждането си, точно когато технологията, която използва, рискува да бъде изпреварена от по-евтина алтернатива.Cerro Dominador ("Властелинът на хълма") събира прах в равнините на пустинята Атакама в Чили повече от 2 години, след като бившият му съсобственик Abengoa изпада във финансови затруднения.Компанията най-накрая продава своя дял на партньорската си компания за частни капиталови инвестиции EIG Global Energy Partners, която през май осигурява 758 млн. долара, необходими за завършване на централата за 1.1 млрд. долара."Не беше лесно да стигнем дотук, преминахме през някои тъмни часове, когато не знаехме дали ще успеем", разказва Фернандо Гонсалес, изпълнителен директор на Cerro Dominador."Осигуряването на финансирането бе крайъгълен камък, който показва доверието на международните банки в технологиите и в страната", добавя той.Когато завършено, Cerro Dominador ще бъде спиращо дъха инженерно съоръжение с 10 800 гигантски огледала, фокусиращи светлината към върха на кулата, която е над 2 пъти по-висока от Статуята на свободата.Докато слънцето прекосява небето, минутните движения в огледалата, някои от които са разположени на около километър и половина от кулата, ще затоплят соления разтвор, който на свой ред ще кипне вода. Резултатът е електрическото захранване 24 часа в денонощието.Работниците започват да измиват слоевете прах, натрупани върху огледалата, заедно с изграждането на 110-мегаватовата електроцентрала, която ще бъде завършена в края на 2019 г.Тя ще функционира в комбинация със 100-мегаватовата конвенционална соларна ферма, която беше присъединена към мрежата през май.Възмездието на TeslaНа хиляди километри в австралийската пустош се намира конкурентна технология, която може да превърне термалните слънчеви електроцентрали в част от миналото.Най-голямата литиево-йонна батерия в света, построена от Tesla на Илън Мъск, може да съхранява 129 мВтч от електричеството, генерирано от близката вятърна електроцентрала, според Bloomberg New Energy Finance.Батерията е построена за по-малко от 100 дни, а прогнозната цена на проекта е между 74 и 90 млн. щатски долара. Ще са нужни много от тези батерии, за да доставят същото количество електроенергия като Cerro Dominador през цялата нощ."Термално слънчевата технология не е остаряла, но е нишова технология, което означава, че е жизнеспособна само в географски райони, които имат много високи слънчеви лъчи", като Северно Чили, казва Павел Молчанов, анализатор в Raymond James.Цените на батериите спаднаха с 24% през годината до декември 2017 г., според доклад на Bloomberg New Energy Finance 2018, надхвърляйки прогнозата от началото на годината."Големите батерии за електрическата мрежа са нова технология, която не съществуваше преди 10 години. И се превръщат във все по-преобладаващи", отбелязва Молчанов.НевъзмутимCerro Dominador е подписал 15-годишен договор за производство на електроенергия на цена от 114 долара на мВтч, считано от 2019 г. Този договор позволи на EIG да продължи да развива проекта, въпреки потенциалната конкуренция на батериите."След 15 години тази централа ще работи точно както сега. Тя е построена с продължителност на живота от 30 до 40 години", посочва Гонсалес.EIG е толкова уверена, че вече проучва потенциала на втори термално слънчев проект в пустинята Атакама, обяви президентът на компанията Бил Сонеборн.Прогнозите за бъдещето в тази индустрия обаче са трудни. "Петнадесет години е цяла вечност в соларната индустрия. Всичко в слънчевата енергия ще бъде напълно различно след 15 години", твърди Молчанов. /money.bg Днес+ Запази и Сподели