Защо да не се пенсионираме Много пъти сме говорили за ранното пенсиониране, но постигането му е далеч не е лесно. Даже повечето от хората в интернет, които постоянно обясняват за неговите ползи, всъщност продължават да работят - изкарвайки пари от блогове, в които се говори за ранното пенсиониране и как да го постигнем. Но това е друг въпрос.



И все пак, слушайки историите им, ни става неприятно, че при нас може би това е далеч от възможно. Но какво, ако трябва да работим, дори и когато станем на 70 години - или дори на 80, стига здравето ни да го позволява?



Има множество изследвания, които показват, ако продължим да работим по време на "третата младост" може да спечелим много - и не говорим за само за пари.



Ето три добри причини да не се пенсионираме:



Работата може да добра за нас емоционално и физически.



Изследвания сочат, че работата дава цел на хората.



И като работим по-дълго, може да спестим повече.



Авторите на нов доклад, озаглавен "The Power of Working Longer", посочват, че "забавянето на пенсионирането с между три и шест месеца има същия ефект върху жизнения стандарт при пенсиониране като един допълнителен процентен пункт върху заплатата ни за 30 години".



То показва още, че хората, които работят по-дълго, често са по-здрави - макар и понякога причинно-следствената връзка да е наобратно.



