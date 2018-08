Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение

08:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение

10:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Зрински, първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:35 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)

12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - четвъртфинали, повторение)

14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

18:45 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

19:30 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал - I полуфинал (WTA Premier 5)

21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

