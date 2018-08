Още снимки: test Бивш сътрудник на Белия дом: Тръмп е расист, тесногръд и женомразец Доналд Тръмп е расист, който многократно е използвал думата "негър". Това разкрива Омароса Маниголт Нюман, един от най-известните афроамерикански сътрудници, работили в администрацията на американския президент, пише "Гардиън".



Трима източници съобщават, позовавайки се на Нюман, че преди да стане държавен глава Тръмп е записан многократно да използва расистки език по време на телевизионното шоу The Apprentice.



Британската медия се е сдобила с копие на нейната книга Unhinged, която ще бъде издадена през следващата седмица.



Нюман твърди, че е била свидетел, когато Тръмп е използвал расистки епитети по адрес на Джоржд Конуей, съпруг на съветничката на Белия дом Келиън Конуей, който наполовина е от филипински произход.



Критици обаче поставят под въпрос обвиненията на Нюман и твърдят, че тя вероятно се опитва да си отмъсти на американския лидер, след като беше уволнена от администрацията през миналия декември.



В книгата Нюман пише, че Тръмп е расист, тесногръд човек и женомразец.



