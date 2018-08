Още снимки: test Джони Деп и промените около новия му филм City of Lies Сигурно и вие, като нас, трескаво очаквате премиерата на филма с Джони Деп за убийството на рапъра Ноториъс Би Ай Джи.



Лошата новина обаче е, че планираната премиера на City of Lies за 7 септември, е отменена. А още по-лошата новина е, че все още не се знае кога въобще ще видим екранизацията на бял свят.



Освен датата на премиерата, неясна остава и причината за отменянето й. Във филма Джони Деп играе детектив Ръсел Пул, който безуспешно се опитва да разбере истината за убийството на Ноториъс Би Ай Джи.



Форест Уитакър пък влиза в ролята на журналист, който разследва не само смъртта на големия Биги, но и тази на хип-хоп легендата Тупак Шакур.