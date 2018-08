Още снимки: test Какво не трябва да пием преди тренировка Когато работният ден приключи, е време за трениране. Много често обаче правим някои грешки преди тренировка, а дори не го осъзнаваме.



През лятото ни се иска да се разхладим, затова и пием какво ли не. Това обаче не се отразява добре на тялото, както и на представянето ни по време на тренировка. Ето защо от Eat This, Not That са обобщили кои напитки не бива да консумираме, преди да влезем в залата.



Шейкове и смутита



Може да ни звучи страхотно като идея да изпием едно смути в горещия летен ден, но не бива да е преди тренировка. Причината е, че в повечето случаи то е с високо съдържание на мазнини, които пък от своя страна затрудняват храносмилателната ни система. Ние пак може да пием и шейкове, и смутита, но поне два часа преди уреченото за "мъчения" време.



Сок с пулпи



Ние лично много обичаме прясно изцеден сок от портокал, но пулпите в него са богати на фибри, които се разграждат в организма по-трудно, а това може да ни донесе стомашни проблеми. Затова и не е добра опция преди тренировка.



Алкохол



Звучи смешно, но не трябва да пием, преди да отидем да тренираме. Повечето причини са очевидни, но алкохолът ни дехидратира и намалява количеството кислород в кръвта. Всичко това звучи просто ужасно за една пълноценна тренировка.



Мляко



