Още снимки:
test

Спортът по телевизията днес

08.08.2018 08.07

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Бърнард Томич - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Матю Ебдън (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:45 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:30 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Рединг - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
15:14
Кепа Арисабалага стана най-скъпият вратар в света
09:52
Мавродиева се класира за финала в тласкането на гюле
09:46
Феновете на Ливърпул посрещнаха с аплодисменти Лорис Кариус
09:46
Григор Димитров елиминира Вердаско в три сета в Торонто
08:19
ДНК тест доказа посмъртно бащинство на Наим Сюлейманоглу
08:07
Спортът по телевизията днес
07 август 2018 г.
15:53
Краси Балъков отново блести с екипа на Щутгарт
15:22
Наказаха Ботев (Враца) с 1300 лева
14:36
Георги Иванов 19-ти на тласкане на гюле в Берлин
08:19
Спортът по телевизията днес
06 август 2018 г.
20:16
Ники Лауда вече е в много добро състояние
20:04
Димитров и Пеев отпаднаха в сериите на късия спринт в Берлин
14:41
Бивш треньор в Лудогорец с интересен коментар за кризата в клуба
10:45
Григор Димитров се изкачи до номер 5 в света
09:54
Антъни Иванов с осмо място във финала на 200 метра бътерфлай
09:50
ЦСКА-София остава начело след класика над Дунав
09:23
Левски победи Ботев Враца в дебюта на Славиша Стоянович
08:15
Спортът по телевизията днес
05 август 2018 г.
16:39
Реферът Никола Попов с ново впечатляващо представяне в Европа
13:58
Истерия за билети за ЦСКА - "Копенхаген", купуват се и онлайн
13:43
Агентът на Погба уговаря Юнайтед да го продаде на Барселона
12:09
Лудогорец на Аутори продължава да затъва, и Локо Пд се разправи с шампиона
12:04
Левски рестартира сезона в Монтана
10:05
Оратница озвучава откриването и закриването на Световното по художествена гимнастика в София
09:26
Зверев срещу Де Минор в спор за трофея във Вашингтон

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Кепа Арисабалага стана най-скъпият вратар в света

Феновете на Ливърпул посрещнаха с аплодисменти Лорис Кариус

Григор Димитров елиминира Вердаско в три сета в Торонто

ДНК тест доказа посмъртно бащинство на Наим Сюлейманоглу

Спортът по телевизията днес

Георги Иванов 19-ти на тласкане на гюле в Берлин

Спортът по телевизията днес

Ники Лауда вече е в много добро състояние

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград