Спортът по телевизията днес
08.08.2018 08.07
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Бърнард Томич - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Матю Ебдън (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:45 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:30 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 4-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Рединг - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
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