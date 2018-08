Още снимки: test SUP пилатес - защо не В последните години спортните дисциплини като уиндсърфинг и кайтсърфинг добиват все по-голяма популярност. От това доброто старо каране на сърф също трупа точки.



Преди известно време към този списък беше добавена и още една дисциплина - сърфът с гребло. Сред първите с желание да го изпробват бяха Кендъл Дженър или Алесандра Амброзио. Така постепенно спортната дисциплина придоби широка популярност, дори и по родното ни Черноморие.



Причината е и във факта, че без да се налага да полагаме физически усилия с висока интензивност, сърфът с гребло оформя хармонично тяло, освен че е доста приятен за практикуване. Сега, в комбинация с предимствата му, се ражда друг спорт, който съчетава сърфа с гребло с пилатеса.



Комбинацията на йога, пилатес и сърф с гребло е позната като SUP пилатес. В общи линии се изпълнява, като докато балансираме на дъската (с или без греблото), се опитваме да извършваме различни пози от йога и пилатес.



Целта е да се изпълни правилно позата и да се поддържа баланс. Въпреки че не изисква същата интензивност - като другите разновидниости и производни от сърфа, тази е също толкова ефективна. Защото SUP пилатесът кара да работи цялата мускулатура на тялото, и най-вече коремът, краката, ръцете и гърбът.



