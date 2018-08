Още снимки: test Окончателно взеха лиценза на кипърския застраховател "Олимпик" Застрахователноте дружество от Кипър "Olympic Insurance Co. Ltd", което оперира чрез свой клон и в България, остава окончателно без лиценз за извършване на дейност. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор.



Първоначалното съобщение за проблемите на дружеството кипърския надзорен орган дойде в началото на май тази година. Тогава "Олимпик" не може да представи достатъчно доказателства за гарантиране на капиталовите възможности и бе подставено под специален лиценз и под управлението на специален администратор - "Мазарс" ООД.



Застрахователната компания имаше един месец да използва втори одитор. От последното съобщение на КФН става ясно, че дружеството е упражнило правото си на обжалване, но постоянният секретар на Министерстовто на финансите на Кипър е потвърдил решението за отнемане на лиценза.



В България има около 270 хил. автомобила със застраховка "Гражданска отговорност" от "Олимпик", която работи у нас от 2009 година.

