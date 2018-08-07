Още снимки: test Отменят бедственото положение в Чепеларе Заместник-кметът на община Чепеларе Пантелей Мемцов каза, че частичното бедствено положение в общината ще бъде отменено скоро.



По думите му пред БНР частичното бедствено положение ще бъде отменено, когато завърши работата по възстановяването на пътя за село Забърдо.



Зам.-кметът увери и че това най-вероятно ще стане до края на утрешния работен ден.



Припомняме, пътят беше отнесе от проливните дъждове в края на предишния месец юли. Пороите предизвикаха и свлачища. /news.bg Заместник-кметът на община Чепеларе Пантелей Мемцов каза, че частичното бедствено положение в общината ще бъде отменено скоро.По думите му пред БНР частичното бедствено положение ще бъде отменено, когато завърши работата по възстановяването на пътя за село Забърдо.Зам.-кметът увери и че това най-вероятно ще стане до края на утрешния работен ден.Припомняме, пътят беше отнесе от проливните дъждове в края на предишния месец юли. Пороите предизвикаха и свлачища. /news.bg Днес+ Запази и Сподели



