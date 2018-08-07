Отменят бедственото положение в Чепеларе
07.08.2018 11.50
Заместник-кметът на община Чепеларе Пантелей Мемцов каза, че частичното бедствено положение в общината ще бъде отменено скоро.
По думите му пред БНР частичното бедствено положение ще бъде отменено, когато завърши работата по възстановяването на пътя за село Забърдо.
Зам.-кметът увери и че това най-вероятно ще стане до края на утрешния работен ден.
Припомняме, пътят беше отнесе от проливните дъждове в края на предишния месец юли. Пороите предизвикаха и свлачища. /news.bg
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