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Отменят бедственото положение в Чепеларе

07.08.2018 11.50

Заместник-кметът на община Чепеларе Пантелей Мемцов каза, че частичното бедствено положение в общината ще бъде отменено скоро.

По думите му пред БНР частичното бедствено положение ще бъде отменено, когато завърши работата по възстановяването на пътя за село Забърдо.

Зам.-кметът увери и че това най-вероятно ще стане до края на утрешния работен ден.

Припомняме, пътят беше отнесе от проливните дъждове в края на предишния месец юли. Пороите предизвикаха и свлачища. /news.bg

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