Спортът по телевизията днес

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

10:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Чарлтън Атлетик, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон (WTA International - финал, повторение)

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 BNT World: Ретро спорт Футбол и слава /п/

12:30 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

13:20 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение

17:45 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

21:45 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

