Спортът по телевизията днес
07.08.2018 08.19
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
10:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Чарлтън Атлетик, мач от английската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон (WTA International - финал, повторение)
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 BNT World: Ретро спорт Футбол и слава /п/
12:30 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5 - повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
13:20 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение
17:45 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
21:45 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно
23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
Днес+