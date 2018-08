Още снимки: test Главният директор на PepsiCo Индра Нуйи напуска Дългогодишният лидер на Pepsi Co. Индра Нуйи напуска поста главен изпълнителен директор, оставяйки бъдещето на компанията в ръцете на президента Рамон Лагуарта, пише Wall Street Journal.



62-годишната Нуйи води производителя на Mountain Dew и чипса Doritos 12 години през променяща се бизнес среда и помогна на компанията да надгради над продажбата на кола с предлагането на редица здравословни продукти в момент, в който потребителите все повече обръщат внимание на екохраните.



По време на управлението ? приходите на PepsiCo се повишиха с 81% до $63,5 милиарда през миналата година. Тя ще напусне поста на 3 октомври т.г., а в началото на 2019 година ще освободи и председателското място в борда на директорите.



Рамон Лагуарта, който работи в компанията от 22 години и миналата година стана президент на компанията. Той ще поеме поста главен изпълнителен директор.



Напускането на Нуйи идва в тежък момент за индустрията, в който редица директори напускат, а големите брандове губят позиции от по-малки, но по-модерни играчи. Coca-Cola Co. и Mondelez International Inc. също смениха лидерите си миналата година, а Campbell Soup Co. - през тази.



Нуйи управляваше компанията два пъти по-дълго от средното за S$P 500, което към края на 2017 година бе пет години.



"Днес е ден на смесени чувства за мен", казва тя в обръщение, изпратено до медиите. "Тази компания бе моят живот за почти четвърт век и сърцето ми винаги ще остане тук. Но съм горда с всичко, което направихме, за да постигнем успеха на PepsiCo".



Според източник на изданието тя е поискала от борда на директорите да подготвят план за нейното напускане още преди година.



PepsiCo е върнала на инвеститорите 149% под управлението на Нуйи, сравнено със 197% за Coca-Cola и 173% за индекса S&P 500. Сумата включва покачването на цената на акциите и дивидентите.



