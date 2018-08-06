Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, Нигерия - Германия, директно

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение

18:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

20:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

21:45 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, Нигерия - Германия, директно14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение18:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто20:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение21:45 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто23:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение Днес+ Запази и Сподели



