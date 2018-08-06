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Спортът по телевизията днес

06.08.2018 08.15

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:15 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, Нигерия - Германия, директно
14:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал (WTA Premier 5)
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, повторение
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
20:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:45 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

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