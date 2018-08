Още снимки: test Банките се възползват от имотния бум в Лисабон От петия етаж на сградата на Banco BPI в центъра на Лисабон главният изпълнителен директор Пабло Фореро може да получи ясна представа за промяната, която се случва в португалската столица.



Извън сградата в лимонов цвят стотици туристи си проправят път по павираните тротоари към крайречния квартал Praca do Comercio, някога средище на търговци, които пристигали на кораби от цял свят. Нови хотели, апартаменти за краткосрочни наеми и магазини, които обслужват нарастващия брой туристи, изникват в района в последните няколко години.



BPI продала 200-годишния комплекс от сгради миналия месец за повече от 66 млн. евро (77 млн. долара) на германски фонд, присъединявайки се към редиците на търговските дружества и златарски ателиета, които напускат известния квартал Baixa в португалската столица. През годините някои компании са се преместили извън търговската част на града или в бизнес паркове в покрайнините. Компаниите, които са запазили сградите си в централната част на Лисабон, сега се възползват от имотния бум, който тласна цените на имотите до рекордно равнище.



„Защо продадохме? Решихме да се възползваме от много интересен момент на имотния пазар“, каза Фереро пред журналисти на пресконференция на 24 юли на последния етаж на сградата на BPI.



На около 300 метра от нея Banco Comercial Portugues, най-голямата листната на борсата банка в Португалия, и държавната Caixa Geral de Depositos също продават ключови имоти на улица Rua do Ouro, чието име означава „златната улица“. И двете банки оповестиха подробности за планираните продажби през юли.



Пазар на продавачите



Макар че намаляването на разходите е ключов двигател за продажбите, не е съвпадение, че три от най-големите банки в страната са решили да продадат някои от най-ценните си имотни активи по едно и също време. Според прогнозите инвестициите в имоти в Португалия ще нараснат до рекордните 3,5 млрд. евро през 2018 г. спрямо 2,1 млрд. евро миналата година, сочат данни на Cushman&Wakefield. Чужденците са съставлявали 67% от инвестициите през 2017 г. Португалия беше на трето място сред страните членки на ЕС по ръст на цените на жилищата миналата година, сочат данни на Евростат.



„Истината е, че търсенето никога не е било по-силно“, казва Ана Гомеш, директор на Cushman&Wakefield в Лисабон, която е участвала в продажбата на сградата на Caixa Geral. „Пазарът е на продавачите, всичко е възможно“, допълва тя.



Съживяването на имотния пазар в центъра на Лисабон започна, след като предишното правителство смекчи дългогодишния контрол върху наемите през 2011 г. и започна да предлага разрешителни за местожителство и данъчни облекчения на чужденци. В същото време бумът на туризма стимулира търсенето на нови хотели и апартаменти под наем. Средната цена на жилищата в историческия център на Лисабон е нараснала с 60% в последните пет години, сочат данните на Cushman & Wakefield.

С намаляването на запасите от имоти в центъра на града инвеститорите вероятно ще продължат да плащат големи суми за последните налични жилища в квартал Baixa.



Удвояване на цените



„Това няма нищо общо с пика на пазара в Лисабон“, казва Жозе Кардосо Ботельо, ръководител на строителната компания Vanguard Properties, която неотдавна продаде мезонет в града за рекордните 22 хил. евро на кв. м. „Лисабон привлича нов вид инвеститори, които искат да купят нещо специално независимо от цената“, допълва той.



