Приложението, което прави от златото отново средство за разплащане Има любители на криптовалути, които се "кълнат" в биткойна, а има и "златни буболечки", или хора които изповядват идеята, че златото е "върховният" актив. И последните, най-вероятно, ще са щастливи да приветстват най-новия стартъп, който цели да върне златото като разплащателно средство.



С отпадането на златния стандарт и въвеждането на хартиените пари се повишиха апокалиптичните финансови сценарии на много видни експерти. Централните банки по света печатат колкото средства си искат, а световният дълг расте ли, расте. И какъв е единственият начин за справяне с рекордната задлъжнялост? Инфлация...



Казано с други думи - обезценяване на спестяванията на хората. А това ще ги направи по-бедни... Много по-бедни!



Има разбира се някои активи, които се приемат, че могат да защитят спестителите от бъдеща инфлация. И един от тях е златото.



За съжаление, то си има своите недостатъци... Поне до момента! Сред тях са - скъпото му поддържане и съхранение, трудната му делимост на по-малки съставни части, трудна преносимост и т.н. Всичко това възпрепятстваше златото да се превърне в удобна форма за разплащане, както е било например 550 години преди Христос в Древна Гърция.



И именно за да бъдат решени част от тези проблеми и да се превърне златото отново в разплащателно средство, се появи стартъпът Glint.



С него хората вече ще могат да държат своите спестявания в злато, като в същото време ще могат да правят ежедневните си покупки в злато (включително да си купят и кафе). И най-голямото предимство на това, според създателите на приложението, е защита от инфлация и обезценка на парите, в свят на търговски войни и агресивни централни банки.



Най-просто казано, приложението дава възможност на потребителите да купуват малки части от физически бар злато и след това да го използват за разплащане по електронен път. Това става благодарение на многовалутна дебитна карта Mastercard Inc.



"Ние представяме отново златото като пари. Само че дигитализирани пари", коментират Бен Дейвис и Джейсън Козенс, двамата основатели на Glint. "Златото е било някога пари и ще бъде пари отново, благодарение на това приложение", прогнозират още те.



Благодарение на приложението, никакви монети не трябва да бъдат обменяни. Потребителите просто купуват колкото злато преценят - например 2 грама и после използват това злато, за да се разплащат и да правят своите покупки.



Най-хубавото е, че златото е гарантирано, че се притежава физически, с гаранции от одиторската фирма KPMG, като се съхранява в сигурни трезори в Швейцария. То е напълно застраховано, така че потребителите няма от какво да се притесняват.



Новото приложение помага на хората да спестяват в злато, предпазвайки се от инфлация, като в същото време имат пълната възможност да се разпореждат със своите спестявания и да правят необходимите им покупки.



Приложението Glint е регулирана от финансовата комисия Financial Conduct Authority (най-високо ниво на финансова защита и регулация), като това, което печели е комисиона от 0.5% при покупката на злато от потребителите и още 0.5% при извършване на покупки с това злато.



Средния баланс на потребителите в приложението е 45 грама злато, което се равнява на 1 831 долара по текущите цени на златото.



До момента Glint е набрало над 7.5 милиона паунда от частни и индивидуални инвеститори. Компанията се надява да набере още 15 милиона паунда в първото си основно повишение на капитала. Сред инвеститорите в приложението са токийската фондова борса. До момента, приложението им 91 60 активни потребителя.



До голяма степен приложението наследява големия интерес към криптовалутите. "Наистина сме щастливи, че криптовалутите предизвикаха такъв голям интерес сред потребителите, което показа нуждата от независима форма на пари. Сега най-малко хората са щастливи да обмислят алтернативна форма на правителствените пари", смята още Козенс.



"Криптовалутите обаче са създадени от хора и се управляват от хора... всеки тип пари, при които има човешки фактор, са отворени към корупция... златото от друга страна е създадено от звездите. Не може да се фалшифицира, не може да се подменя", смята още експертът.



Идеята не е толкова да се печели от поскъпването в цената на златото, а по-скоро потребителите да имат защита срещу инфлацията и хартиените пари, коментират двамата създатели на приложението.



Разбира се златото също е изправени пред свои собствени предизвикателства. Някои от тях включват повишаващите се лихви и поскъпващия щатски долар, спадът на потреблението на злато в Индия и др.



От началото на годината, фючърсите на златото са загубили близо 5% от стойността си. През изминалата година, благородният метал поскъпна с над 13%, както и с близо 9% през 2016-та година. Фючърсите на златото се понижаваха и през предходните три години, но след 12-годишна печеливша серия. /money.bg



