Най-неуспешните сливания в историята на бизнеса Сделки по сливане и поглъщане в света на бизнеса се случват постоянно. Те се правят обикновено за да се подобри конкурентоспособността и резултатите на участващите в това компании. Но се случва и обединяването на могъщи и утвърдени световни фирми да се окаже неудачно и да доведе до печални последствия за компаниите.



Разказваме за някои от най-големите неуспешни сливания в по-новата бизнес история.



New York Central и Pennsylvania Railroad



Железопътните компании Pennsylvania Railroad и New York Central Railroad били мощни компании в сферата на железопътния бизнес, чийто корени са още от 19-ти век.



Независимо от тяхното съперничество, през 1962 година те подали заявление за сливане, което трябвало да доведе до създаването на обединена компания, която щяла да бъде шестата по размер корпорация в САЩ.



Но към момента на одобряване на сделката от регулаторните органи през 1968 г., тенденциите в областта на пътуванията се били изменили. Хората все по-рядко използвали железопътния транспорт за сметка на самолетите и скоростните автомагистрали.



Освен това и суровото законодателство изиграло своята роля. Всичко това довело до крах но новата компания, оценена на $4,6 милиарда, която след две години обявила банкрут.



Daimler-Benz и Chrysler

Стойност на сделката $36 милиарда



Обединяването на двете знаменити марки от автомобилната индустрия през 1998 г. се е изглеждала прекрасна идея.



Концернът Daimler залагаше сериозно на това сливане, заплащайки $36 милиарда за обединяването с Chrysler. Но в управлението влизат хора, които създали големи проблеми за обединената компания.



Шефът на Chrysler Боб Итън излязъл в пенсия, а основните пълномощия по управлението отишли у Daimler. Скоро всички вицепрезиденти и високопоставени директори на Chrysler били принудени да напуснат.



Daimler в началото влагал много пари в развитието на Chrysler. Но по различни причини, включително езикови и културни различия, новата продукция на Chrysler се оказала неуспешна и марката загубила пазарен дял.



Кризата и спадането на продажбите довели до крах на този многообещаващ съюз. През 2007 г. Daimler продава 80% от акциите на Chrysler инвестиционната компания компании Cerberus Capital Management за $7 милиарда.



Sears и Kmart



Стойност на сделката $11 милиарда



Ако сте мощна компания с утвърден бранд, често е по-сложно да забележите промените на времето. В началото на 21 век търговските компании Sears и Kmart започнали да губят позиции пред конкурентите Walmart и Target.



През 2002 г. компанията Kmart обявила банкрут. След това през 2005 г. Еди Ламперт из хедж-фонда, контролиращ Kmart, видял добра възможност за Sears за сливане с Kmart и създаване на компанията Sears Holdings.



В същото време Sears вече била започнала да изкупува търговски обекти Super Kmart, и сливането на двете компании подпомогнало този процес.



Освен това предполагало се, те ще увеличат продажбите, използвайки и двете марки, ще излязат на печалба и заради обединяването на веригите за снабдяване и намаляване на административните разходи.



Но реалността се оказала друга - Kmart продължавала да трупа загуби и през 2014 и 2015 г. значителна част от активите на Sears били разпродадени. През 2011 г. 100 търговски обекта били закрити, още 68 през 2016 година



eBay и Skype



Стойност на сделката $2,6 милиарда



Когато eBay придобива Skype за $2,6 милиарда през 2005 г., се предполагало, че развитието на технологиите за комуникации ще помогне за по-добра връзка между купувачи и подавачи.



Но резултатът не бил особено успешен, защото и купувачите и продавачите на онзи етап имали малко причини да свързват по различни от използваните начини.



Освен това eBay сменяло управляващия екип на Skype няколко пъти за година. Резултатите били печали и на компанията се наложило да продаде 65% от Skypе за $1,9 милиарда.



Bank of America и Countrywide



Стойност на сделката $4,1 милиарда



За финансовия гигант Bank of America придобиването на ипотечния кредитор Countrywide за $4 милиарда през 2008 г. е естествен начин да разшири бизнеса си.



Но спукването на "балона" на недвижимите имот в САЩ и последвалата световна финансова криза доведоха да обратен негативен ефект. Банката инкасира огромни загуби, свързани с Countrywide, които като цяло достигнаха почти $40 милиарда.



Microsoft и Nokia



Стойност на сделката $7,9 милиарда



През 2013 г. тогавашният главен изпълнителен директор на Microsoft Стив Балмър вижда възможност да придобие Nokia, известният финландски производител на мобилни телефони.



Поглъщането бе завършена през 2014 г., но тази придобивка на ИТ гиганта бързо показва своята несъстоятелност.



Балмър си тръгва от Microsoft още същата година, а новият шеф Сатя Надела е принуден да положи сериозни усилия за преструктуриране на компанаята, в тома число да съкрати 15 хиляди сътрудници.



HP и Autonomy



Стойност на сделката $11,1 милиарда



Година след придобиването - през 2012 г. се изяснило, че Autonomy е подправяло своите резултати, благодарение на което е била сериозно надценена при сключване на сделката.



Директор на НР бил уволнен за милиардната си грешка, която довела до големи загуби за компанията.



Google и Motorola



Стойност на сделката $12,5 милиарда



След сливането на 15 август 2011 година Motorola започна да трупа неуспех след неуспех. Пуснатите на пазара телефони така не получха признание на пазара.



След две години Google продаде Motorola на китайската компания Lenovo за $2,9 милиарда.



Sprint и Nextel



Стойност на сделката $35 милиарда



Двете компании нарекоха сделката през 2005 година "сливане между равни". Те имаха различни бази клиенти - Nextel обслужваше повече бизнеса, а в същото време Sprint бе ориентирана повече към частни потребители.



За съжаление това преимущество не можа да се реализира.



За компаниите се оказа много сложно да се интегрират в обща корпорация и ръководителите на Nextel си тръгнаха практически веднага от компанията след сливането.



AOL и Time Warner



Стойност на сделката $164 млрд



Сделката по сливането на Time Warner и AOL през 2000 г., чиято сума достигана $164 млрд., обединиха стара и нова компании в потенциално супер мощна нова бизнес структура.



Но зад кулисите ситуацията не бе така перспективна. Така наречената "криза на доткомите" избухна, културните различия между двете компании пречеха на сътрудничеството им, положението на пазарите се влошаваше.



През 2003 г. новата обединена компания обяви отписване на активи за $45 милиарда, а след това и за загуби в размер на $100 милиарда. /money.bg



