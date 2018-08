Още снимки: test Кметът Иван Портних се срещна с посланика на САЩ у нас Кметът на Варна Иван Портних се срещна с посланика на САЩ у нас – Н. Пр. Ерик Рубин. По време на разговорите кметът запозна своя гост с инвестициите в образователната инфраструктура в града, включително с инициативата за изграждането на нов образователен център, част от който ще бъде новата сграда на Математическата гимназия. Засегната бе темата за ползотворния културен обмен със САЩ, като последен пример за това бе успешното участие на представители на страната в Международния балетен конкурс във Варна. Обсъдени бяха възможностите за развиване на още по-активни двустранни контакти в сферите на образованието, културата, IT сектора.



Н. Пр. Ерик Рубин изрази възхищението си от възпитаниците на езиковите гимназии във Варна и приветства усилията на Община Варна за инвестиции в сектора на образованието. Кметът Иван Портних, от своя страна, подчерта, че младите хора са капитал за Варна, затова общината има готовност да организира бизнес форум, включително в сферата на IT технологиите, където търсенето на млади хора е много голямо.



Посланик Ерик Рубин изрази задоволство от доброто сътрудничество с Община Варна, като подчерта значимостта на съвместните проекти с ВМС, както и добрите контакти с Медицинския университет и Военноморското училище. Той допълни, че американските круизни кораби биха били добра възможност за засилване на туристопотока към Варна по море. По време на срещата бяха обсъдени и теми, свързани с разширяване на контактите между Община Варна и Българо-американската търговска камара.



