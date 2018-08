Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - полуфинали (WTA Premier - повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон - полуфинали (WTA International - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

12:35 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение

14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - IV четвъртфинал (WTA Premier - повторение)

14:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

16:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - полуфинали (WTA Premier - повторение)

16:30 Nova Sport: Футбол: Рединг - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, директно

18:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

18:30 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон - полуфинали (WTA International - повторение)

20:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

23:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение



