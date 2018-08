Още снимки: test Дългият път на Apple към $1 трилион През 1997 година Apple бе на ръба. Пионерът на Силициевата долина бе покосена от Microsoft и множеството ? партньори на пазара за персонални компютри. Компанията току-що бе намалила служителите си с една трета и бе на едва 90 дни от фалита, каза тогава съоснователят ? Стив Джобс.



В четвъртък Apple стана първата публично търгувана американска компания, която достигна оценка от над $1 трилион, след като цената на акциите ? се покачиха с три процента. Ръстът дойде след поредния блестящ финансов отчет - най-добрият в историята на компанията, разказва The New York Times.



Издигането на Apple от ръба на банкрута до най-ценната публична компания бе невероятно пътешествие, белязно от иновации, серия хитови продукти и създаването на сложна и разпростираща се в целия свят верига доставчици, която задържа разходите ниски.



Издигането бе белязано и от спорни моменти, трагедия и редица предизвикателства. Агресивната употреба на външни производители от Китай например доведе до критики, че компанията се възползва от зле платени служители в други страни и ограбва американците от добри производствени длъжности. Компанията се изправи пред редица въпроси как ще продължи да расте.



А Джобс, почитан заради заслепяващите демонстрации на нови продукти, и създаващ страх заради стила си на управление, бе най-популярната фигура на технологичната индустрия. Той обаче почина през 2011 г. на 56-годишна възраст след битка с рак на панкреаса.



"Можехме ли да си представим това тогава?", пита бившият директор на софтуера в Apple Ави Теванян, който се присъедини към компанията през 1997 година. "Надявахме се да направим компанията много успешна и много ценна. Но да си мислим, че ще достигне до мястото, на което е днес? Разбира се, че не. И Стив не би си го помислил".



Apple е основана през 1976 година с мисията да направи компютрите - тогава огромни, сложни индустриални машини - евтини, малки и прости, така че да се превърнат в масов продукт. До 80-те години компанията бе един от най-добре познатите брандове по света.



Но през 1985 г. Джобс бе изгонен след преврат в борда. През следващите години Apple постоянно бе мачкана на пазара за персонални компютри, който всъщност помогна да бъде създаден.



Apple, ударена от липсата на нови идеи, провалени продукти и скандали в управлението, загуби своя път. Фред Андерсън, бивш главен финансов директор на компанията, казва, че малко след присъединяването му през 1996 година, Apple се е нуждаела от продажбата на облигации за $661 милиона, за да остане на повърхността. "Не знаех колко зле е положението, докато не започнах да се ровя".



До края на годината Apple губи $867 милиона, а общата стойност на всички акции е под $3 милиарда.



Западащата компания решава да направи смел залог. Тя купува Next, технологичната компания, основана от Стив Джобс след изгонването му, надявайки се, че той също ще се върне. "[Apple] бе на ръба", спомня си по-късно той. "Беше много по-зле, отколкото смятах".



Връщайки се, Джобс отряза 70% от всички планове за продукти на Apple, одобрява култовата реклама "Мисли различно" и преосмисля пътя на компанията. "Опитваме се да се върнем към корените", казва уморен Джобс по време на среща с екипа през 1997 година. "Въпросът не е можем ли да спасим Apple. Аз смятам, че е: Можем ли да направим Apple отново велика".



Фокусът върху простотата става отличителен белег на компанията - от начина, по който Джобс се облича, до начина, по който продуктите работят и бъдещия вид на магазините.



През 1998 г. Apple пуска на пазара iMac G3 - кръгъл, цветен компютър. Той става хит. Apple се завърна.



Това се потвърди и от iPod - преносимият музикален плеър, който почти моментално промени отношението на потребителите с музиката. Устройството дебютира през 2001 година и от него са продадени над 400 милиона броя.



"iPod бе стъпка - наистина много важна", казва Кен Косиенда, дългогодишен софтуер инженер в Apple. "Но iPhone бе наистина истинският отговор на въпроса "Какво идва след персоналния компютър?".



iPhone промени начина, по който хората използват технологиите и бързо се превърна в един от най-добре продаваните продукти в историята: над 1,4 милиарда продажби от 2007 година насам. Нито един дру продукт не бе толков важен за достигането на $1 трилион от iPhone.



Когато той бе представен Apple струваше $73,4 милиарда.



Бивши служители и анализатори казват, че докато Джобс заслужава заслугите за преобръщането на компания, нейната визия и иновации, наследникът му Тим Кук също е изиграл ключова роля, променяйки изцяло начина, по който Apple създава продуктите си.



Кук, като главен оперативен директор, промени стратегията на Apple, която вече разчита на производители в Китай, което ? даде гъвкавост и възможност да произвежда в голям мащаб, като в същото време ? спести и разходи.



Като главен изпълнителен директор, Кук бе начело в периода, в който Apple видя цената на акциите ? да се покачват стремглаво. Когато той пое компанията, тя струваше $346 милиарда.



Но сега пред Apple стои въпросът кой ще е следващият хитов продукт.



Компанията има и други популярни устройства - iPad, Apple Watch, компютрите. Но нито един от тях не е достигнал до значимостта на iPhone.



Има и други проблеми - Apple зависи от Китай за голяма част от продажбите си, както и за производството. Но компанията може да се окаже в средата на търговска война.



"Това бе едно от най-впечатляващите корпоративни обрати в бизнес историята", казва Тим Баярин - технологичен анализатор и консултант, който следи компанията от близо 40 години. "Въпросът сега е: Може ли Apple да продължи с иновациите?". /money.bg През 1997 година Apple бе на ръба. Пионерът на Силициевата долина бе покосена от Microsoft и множеството ? партньори на пазара за персонални компютри. Компанията току-що бе намалила служителите си с една трета и бе на едва 90 дни от фалита, каза тогава съоснователят ? Стив Джобс.В четвъртък Apple стана първата публично търгувана американска компания, която достигна оценка от над $1 трилион, след като цената на акциите ? се покачиха с три процента. Ръстът дойде след поредния блестящ финансов отчет - най-добрият в историята на компанията, разказва The New York Times.Издигането на Apple от ръба на банкрута до най-ценната публична компания бе невероятно пътешествие, белязно от иновации, серия хитови продукти и създаването на сложна и разпростираща се в целия свят верига доставчици, която задържа разходите ниски.Издигането бе белязано и от спорни моменти, трагедия и редица предизвикателства. Агресивната употреба на външни производители от Китай например доведе до критики, че компанията се възползва от зле платени служители в други страни и ограбва американците от добри производствени длъжности. Компанията се изправи пред редица въпроси как ще продължи да расте.А Джобс, почитан заради заслепяващите демонстрации на нови продукти, и създаващ страх заради стила си на управление, бе най-популярната фигура на технологичната индустрия. Той обаче почина през 2011 г. на 56-годишна възраст след битка с рак на панкреаса."Можехме ли да си представим това тогава?", пита бившият директор на софтуера в Apple Ави Теванян, който се присъедини към компанията през 1997 година. "Надявахме се да направим компанията много успешна и много ценна. Но да си мислим, че ще достигне до мястото, на което е днес? Разбира се, че не. И Стив не би си го помислил".Apple е основана през 1976 година с мисията да направи компютрите - тогава огромни, сложни индустриални машини - евтини, малки и прости, така че да се превърнат в масов продукт. До 80-те години компанията бе един от най-добре познатите брандове по света.Но през 1985 г. Джобс бе изгонен след преврат в борда. През следващите години Apple постоянно бе мачкана на пазара за персонални компютри, който всъщност помогна да бъде създаден.Apple, ударена от липсата на нови идеи, провалени продукти и скандали в управлението, загуби своя път. Фред Андерсън, бивш главен финансов директор на компанията, казва, че малко след присъединяването му през 1996 година, Apple се е нуждаела от продажбата на облигации за $661 милиона, за да остане на повърхността. "Не знаех колко зле е положението, докато не започнах да се ровя".До края на годината Apple губи $867 милиона, а общата стойност на всички акции е под $3 милиарда.Западащата компания решава да направи смел залог. Тя купува Next, технологичната компания, основана от Стив Джобс след изгонването му, надявайки се, че той също ще се върне. "[Apple] бе на ръба", спомня си по-късно той. "Беше много по-зле, отколкото смятах".Връщайки се, Джобс отряза 70% от всички планове за продукти на Apple, одобрява култовата реклама "Мисли различно" и преосмисля пътя на компанията. "Опитваме се да се върнем към корените", казва уморен Джобс по време на среща с екипа през 1997 година. "Въпросът не е можем ли да спасим Apple. Аз смятам, че е: Можем ли да направим Apple отново велика".Фокусът върху простотата става отличителен белег на компанията - от начина, по който Джобс се облича, до начина, по който продуктите работят и бъдещия вид на магазините.През 1998 г. Apple пуска на пазара iMac G3 - кръгъл, цветен компютър. Той става хит. Apple се завърна.Това се потвърди и от iPod - преносимият музикален плеър, който почти моментално промени отношението на потребителите с музиката. Устройството дебютира през 2001 година и от него са продадени над 400 милиона броя."iPod бе стъпка - наистина много важна", казва Кен Косиенда, дългогодишен софтуер инженер в Apple. "Но iPhone бе наистина истинският отговор на въпроса "Какво идва след персоналния компютър?".iPhone промени начина, по който хората използват технологиите и бързо се превърна в един от най-добре продаваните продукти в историята: над 1,4 милиарда продажби от 2007 година насам. Нито един дру продукт не бе толков важен за достигането на $1 трилион от iPhone.Когато той бе представен Apple струваше $73,4 милиарда.Бивши служители и анализатори казват, че докато Джобс заслужава заслугите за преобръщането на компания, нейната визия и иновации, наследникът му Тим Кук също е изиграл ключова роля, променяйки изцяло начина, по който Apple създава продуктите си.Кук, като главен оперативен директор, промени стратегията на Apple, която вече разчита на производители в Китай, което ? даде гъвкавост и възможност да произвежда в голям мащаб, като в същото време ? спести и разходи.Като главен изпълнителен директор, Кук бе начело в периода, в който Apple видя цената на акциите ? да се покачват стремглаво. Когато той пое компанията, тя струваше $346 милиарда.Но сега пред Apple стои въпросът кой ще е следващият хитов продукт.Компанията има и други популярни устройства - iPad, Apple Watch, компютрите. Но нито един от тях не е достигнал до значимостта на iPhone.Има и други проблеми - Apple зависи от Китай за голяма част от продажбите си, както и за производството. Но компанията може да се окаже в средата на търговска война."Това бе едно от най-впечатляващите корпоративни обрати в бизнес историята", казва Тим Баярин - технологичен анализатор и консултант, който следи компанията от близо 40 години. "Въпросът сега е: Може ли Apple да продължи с иновациите?". /money.bg Днес+ Запази и Сподели