Още снимки: test Компания се специализира в производството на мини презервативи Фирмата The Fit се специализира в производството на най-малките презервативи в света, след като се установи, че търсенето им непрекъснато расте, пише в. "Дейли мирър", цитиран от БТА.



Предлаганите предпазни средства са с дължина 7,8 сантиметра при широчина 2,6 сантиметра. За сравнение, традиционният презерватив е с дължина около 18 сантиметра и с широчина 4,1 сантиметра.



От фирмата-производител обясниха, че предлаганите досега от различни марки предпазни средства с "малки размери" всъщност доста несъществено се различавали от останалите. Поради тази причина на практика те се оказвали непригодни за много клиенти с по-скромни габарити. Дори и рекламираните като "малки" кондоми все пак на дължина си оставали над 15 сантиметра.



За да задоволят вкусовете на всички клиенти, от The Fit предлагат разнообразие от 65 малки размера. Фирмата The Fit се специализира в производството на най-малките презервативи в света, след като се установи, че търсенето им непрекъснато расте, пише в. "Дейли мирър", цитиран от БТА.Предлаганите предпазни средства са с дължина 7,8 сантиметра при широчина 2,6 сантиметра. За сравнение, традиционният презерватив е с дължина около 18 сантиметра и с широчина 4,1 сантиметра.От фирмата-производител обясниха, че предлаганите досега от различни марки предпазни средства с "малки размери" всъщност доста несъществено се различавали от останалите. Поради тази причина на практика те се оказвали непригодни за много клиенти с по-скромни габарити. Дори и рекламираните като "малки" кондоми все пак на дължина си оставали над 15 сантиметра.За да задоволят вкусовете на всички клиенти, от The Fit предлагат разнообразие от 65 малки размера. Днес+ Запази и Сподели