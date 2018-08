Още снимки: test Горещините в Европа продължават Горещата вълна, която причини смъртта на трима души в Испания, продължава да настъпва в Европа, където от север на юг, туристите и местните жители не спират да се потят и тревожат за смъртоносната жега.



В Югозападните области на Испания температурите достигнаха до 44°C, в Мадрид горещината от 40° C също бе поразяваща, а термометрите в Севиля и Андалусия отбелязаха 42°C.



Температурни рекорди имаше и в Португалия. Първенството държи Алвега, на около 150 км от Лисабон, с 45,2° , което е исторически рекорд. Над цялата страна, според метеорологичните служби, температурите са преминавали 40°C.



В Португалия за 11 области съботата ще бъде най-критичен ден. Обявен е червен код за критично високи температури до неделя.



В другия край на Европа, в Швеция, е регистриран най-горещия месец юли от 250 години насам. В началото на август температурите продължават да са около 30°C, необичайно високи за тази северна страна.Това затопляне е причинило сериозна географска промяна: страната е изгубила най-високата си точка – гледчерният връх на Кебнекайсе, в Арктика. Само през юли, върхът е губил по 14 см. на ден и сега е изпреварен по височина от скалистия връх на Кебнекайсе, който по този начин става най-високата точка на Швеция с 2096.8 м. Швеция, която претърпя големи пожари през юли, включително и отвъд Арктическия кръг, остава нащрек. Всъщност, в страната не е валял дъжд от май, а сушата е засегнала цялата природа. В събота, в Швеция, се очакват гръмотевични бури.



В Италия, в началото на седмицата, в Сардиния и в северната част на страната, температурите са се върнали към обичайните 35 ° C за тази средиземноморска страна. В Рим, гражданската защита все още раздава безплатно бутилки вода на туристите. Селското стопанство също понася щети от горещините. Националният фермерски съюз, заяви, че производството на мляко е спаднало с 15%. Същевременно потреблението на сладолед се е увеличило с 30% през седмицата, според профсъюза.



Франция също е нащрек. Петък беше "един от най-горещите дни" в страната.



В Белгия, службата по пътна безопасност съобщава за увеличаване на броя на пътнотранспортни произшествия, причинени от високите температури.



"Средният дневен брой на произшествията е по-висок с 15% ,което се дължи на горещата вълна, а инцидентите са по-сериозни", се казва в изявлението за медиите. /АФП Горещата вълна, която причини смъртта на трима души в Испания, продължава да настъпва в Европа, където от север на юг, туристите и местните жители не спират да се потят и тревожат за смъртоносната жега.В Югозападните области на Испания температурите достигнаха до 44°C, в Мадрид горещината от 40° C също бе поразяваща, а термометрите в Севиля и Андалусия отбелязаха 42°C.Температурни рекорди имаше и в Португалия. Първенството държи Алвега, на около 150 км от Лисабон, с 45,2° , което е исторически рекорд. Над цялата страна, според метеорологичните служби, температурите са преминавали 40°C.В Португалия за 11 области съботата ще бъде най-критичен ден. Обявен е червен код за критично високи температури до неделя.В другия край на Европа, в Швеция, е регистриран най-горещия месец юли от 250 години насам. В началото на август температурите продължават да са около 30°C, необичайно високи за тази северна страна.Това затопляне е причинило сериозна географска промяна: страната е изгубила най-високата си точка – гледчерният връх на Кебнекайсе, в Арктика. Само през юли, върхът е губил по 14 см. на ден и сега е изпреварен по височина от скалистия връх на Кебнекайсе, който по този начин става най-високата точка на Швеция с 2096.8 м. Швеция, която претърпя големи пожари през юли, включително и отвъд Арктическия кръг, остава нащрек. Всъщност, в страната не е валял дъжд от май, а сушата е засегнала цялата природа. В събота, в Швеция, се очакват гръмотевични бури.В Италия, в началото на седмицата, в Сардиния и в северната част на страната, температурите са се върнали към обичайните 35 ° C за тази средиземноморска страна. В Рим, гражданската защита все още раздава безплатно бутилки вода на туристите. Селското стопанство също понася щети от горещините. Националният фермерски съюз, заяви, че производството на мляко е спаднало с 15%. Същевременно потреблението на сладолед се е увеличило с 30% през седмицата, според профсъюза.Франция също е нащрек. Петък беше "един от най-горещите дни" в страната.В Белгия, службата по пътна безопасност съобщава за увеличаване на броя на пътнотранспортни произшествия, причинени от високите температури."Средният дневен брой на произшествията е по-висок с 15% ,което се дължи на горещата вълна, а инцидентите са по-сериозни", се казва в изявлението за медиите. /АФП Днес+ Запази и Сподели