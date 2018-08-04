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Спортът по телевизията днес

04.08.2018 08.14

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
14:30 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Чарлтън Атлетик, мач от английската Лига 1, директно
15:00 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон - четвъртфинали (WTA International - повторение)
16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
17:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
18:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, директно
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
19:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:45 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Торонто, директно
23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: City Open, Вашингтон - I полуфинал (WTA International)
23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

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