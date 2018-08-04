Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Чарлтън Атлетик, мач от английската Лига 1, директно

15:00 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон - четвъртфинали (WTA International - повторение)

16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

18:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

19:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:45 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Торонто, директно

23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: City Open, Вашингтон - I полуфинал (WTA International)

23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение 08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, повторение09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение12:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение14:30 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Чарлтън Атлетик, мач от английската Лига 1, директно15:00 Film Plus: Тенис: City Open, Вашингтон - четвъртфинали (WTA International - повторение)16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение17:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ18:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, директно19:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение19:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:45 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Торонто, директно23:00 Film Plus: Пряко: Тенис: City Open, Вашингтон - I полуфинал (WTA International)23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение Днес+ Запази и Сподели



