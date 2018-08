Още снимки: test САЩ наложиха санкции на руски и китайски компании, свързани с КНДР САЩ наложиха нови санкции, свързани с КНДР, съобщава "Ройтерс".



Рестриктивните мерки обхващат руснак и три компании, включително базирана в Москва банка и китайска търговска компания.



В съобщение на търговското министерство на САЩ се посочват руската търговска банка Agrosoyuz, базираната в Пхенян компания Korea Ungum Corp и китайската Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co Ltd, която е свързана със севернокорейска банка.



Американските мерки са във връзка с нарушаване на международните санкции от КНДР.



