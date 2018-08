Още снимки: test Неокласика и авангардна музика на фестивала Радар За пета поредна година, между 3-ти и 5-ти август ще се проведе фестивалът, обединяващ музика с технологии и други форми на изкуство RADAR Festival Beyond Music. Той се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура” на Община Варна.



Сред основните акценти попада откриващата вечер с проекта "Писма от Ню Йорк", събиращ Хедър Уеър и Татяна Колева в изследване на физическите измерения на звука. Хердър Уеър е един от най-изявените танцьори в Холандия. След интензивната си кариера с LeineRoebana Dance group, тя продължава като самостоятелен артист. Носител е на престижната наградата "Златен лебед" за най-добър танцьор на 2010 г.



Втората вечер (4-ти август) е посветена на концерта на Стоимен Стоянов–Nocktern, който успешно съчетава неокласика с електроника. Последният му албум Pieces of Lyla е портрет- триптих на едно момиче, преминаващо през състояния на тревога, меланхолия и хармония. Албумът е резултат от участието му в международния ден на пианото, създаден по инициатива на Нилс Фрам.







Голямата звезда в програмата ще се качи на сцената на 5-ти август. Симин Тандър е последното откритие в легендарния списък на лейбъла ECM. Родена в Германия, с корени в Афганистан, младата певица пленява публика и критика с оригинални композиции и импровизации. На RADAR ще я чуем в компанията на българския пианист Димитър Бодуров и немския барабанист Йенс Дюппе. Програмата им е еклектичен микс от песни на Ленърд Коен, Ник Дрейк и Том Уеитс, както и собствени композиции, преплетени с импровизации.



Билети могат да бъдат намерени на касите на Epay и онлайн, на библиотека Рапана на 2-ри август от 18 до 21ч., както и преди концертите. Повече информация и пълната програма на фестивала има в сайта https://radar-festival.eu/.







