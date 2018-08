Още снимки: test Испания и Португалия чупят рекордите за горещина в Европа Топлинният рекорд на Европа може да бъде счупен в Испания и Португалия през следващите дни, съобщава БиБиСи. Към момента, потвърденият европейски рекорд за горещо време е 48 градуса, измерени в Атина през юли 1977 г.



Температурите се увеличават в Испания и Португалия, подпомогнати от вълна от горещ въздух, който преминава от Африка. Прогнозите сочат, че температурите в някои части може да продължат да нарастват над националните рекорди и дори 41-годишният европейски рекорд.



Националната метеорологична служба на Испания предупреждава, че до неделя, горещата вълна ще бъде "особено интензивна и трайна в югозападната част".



Европейската група за метеорологични предупреждения Meteoalarm е издала червени предупреждения - категоризирани като много опасни и представляващи риск за живота - за голяма част от южна Португалия и провинция Бадахос в Испания.



Националният рекорд на Португалия е 47.4 ° C от 2003 г., а на Испания 47.3 ° C от юли миналата година. "Петък и събота вероятно ще са най-горещите дни с много реален шанс да се счупят рекордите", коментират от групата.



Температурите ще са 45-46 градуса в четвъртък, до и над 47 градуса през почивните дни и "е напълно възможно да прехвърлим националните испански и португалски рекорди".



Португалската национална метеорологична служба коментира, че периодът на изключителна топлина е сравним със сезона на рекордите от 2003 г. Дори и най-ниските температури през нощта ще останат между 25-30 градуса за голяма част от страната, допълват те.



Иберийски температури следват седмици на постоянна горещина в цяла Европа.



Най-високият връх в Швеция, ледникът на планината Кебнекайзе, се топи с няколко сантиметра на ден. Учените, наблюдаващи явлението коментират, че ледникът ще загуби титлата си като най-висока точка на северния връх на планината.



Горските пожари в цяла Гърция погубиха повече от 90 души, а Швеция се бори с десетки пожари на север, както и в арктическия кръг. Докато пожарите са ежегоден проблем в голяма част от Европа, горещите, сухи условия за продължителен период от време правят тези пожари много по-вероятни.



Изследователите твърдят, че измененията в климата е превръщат в два пъти по-вероятни горещите вълни в Европа.



Дългото и горещо лято е толкова последователно, че германските пивоварни имат недостиг на бутилки от продадени количества бира.



